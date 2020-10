Gazprom verlengt sponsorcontract tot eind 2024 dinsdag 13 oktober 2020 om 15:02

Gazprom-Rusvelo zal ook de komende seizoenen te zien zijn in het profpeloton. Aardgasbedrijf Gazprom heeft namelijk besloten het sponsorcontract met de gelijknamige wielerploeg te verlengen tot eind 2024.

De Russische formatie was in 2012 voor het eerst te bewonderen in het peloton. Acht jaar later is Gazprom-Rusvelo nog steeds actief in de wielersport en vandaag werd dus duidelijk dat hoofdsponsor Gazprom nog vier jaar als geldschieter zal opereren.

In het verleden reden onder meer Sergey Firsanov, Dmitry Kozontchuk, Artem Ovechkin, Alexandr Kolobnev en Alexander Foliforov voor Gazprom-Rusvelo. Ook Ilnur Zakarin reed twee jaar voor de formatie voor zijn overstap naar Katusha. Gazprom-Rusvelo is nog altijd op zoek naar zijn eerste zege van 2020.

Vier jaar geleden was de Russische formatie uitermate succesvol in de Giro d’Italia, met dank aan Foliforov. De inmiddels 28-jarige renner, die anno 2020 geen ploeg meer heeft, wist dat jaar de wielerwereld te verbazen door de klimtijdrit te winnen op Alpe di Siusi, enkele honderdsten voor Steven Kruijswijk.