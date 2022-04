Gazprom-RusVelo stapt naar sporttribunaal CAS om UCI-licentie terug te krijgen

Het Russische ProTeam Gazprom-RusVelo heeft bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) de beslissing van de internationale wielerunie UCI aangevochten dat hun licentie vanwege de oorlog in de Oekraïne is ingetrokken. UCI-voorzitter David Lappartient heeft dit aan WielerFlits bevestigd.

“Het klopt dat Gazprom-RusVelo naar het internationale sporttribunaal in Lausanne is gestapt om onze beslissing aan te vechten. Op korte termijn verwachten we hier een uitspraak van. Op basis van deze uitspraak zullen we verder handelen”, aldus Lappartient.

Ook rennersmanager Alex Carera van managementbureau A&J All Sports, die zes renners van Gazprom-RusVelo onder zijn hoede heeft, bevestigt dat dat de Russische ploeg naar het CAS is gestapt. “Om die reden geeft de UCI vooralsnog ook geen antwoorden op de vragen die vanuit de belangenvereniging van ploegen AIGCP zijn gesteld over het intrekken van de licentie. De UCI wacht eerst de uitspraak van het CAS af”, aldus Carrera.

Riders agent Carera heeft zes van de 21 renners bij Gazprom-RusVelo in zijn stal. Dat zijn de Italianen Marco Canola, Giovanni Carboni, Alessandro Fedeli en toptalent Andrea Piccolo, de Rus Nicolay Cherkasov en Mathias Vacek uit Tsjechië (winnaar van een rit in de UAE Tour). Naast de Russische renners zijn dus ook talrijke buitenlandse renners in dienst van het team het slachtoffer van deze sanctie.

In eerste instantie probeerde de ploeg het voorstel bij de UCI in te dienen om met een neutraal wit shirt te rijden met de tekst peace, not war. De internationale wielerunie heeft dit niet geaccepteerd. Hierna is teammanager Renat Khamidulin naar het internationale sporttribunaal gestapt om de beslissing van de UCI aan te vechten.

Donderdag riep renner Nicola Conci de UCI op om actie te ondernemen. Matteo Malucelli won voor de nationale selectie afgelopen week nog een rit in de Giro di Sicilia. Ondertussen zijn renners Eirik Lunder en Michael Kukrle teruggekeerd bij hun oude ploeg, te weten respectievelijke Coop en Elkov-Author. De Tsjech won vorige week nog de Tour du Loir et Cher en twee weken geleden een rit in het Circuit des Ardennes.