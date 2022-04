Nicola Conci (Gazprom-RusVelo) haalt uit naar UCI: “Stop met praten, begin met handelen”

Nicola Conci, die onder contract stond bij het geschorste Gazprom-RusVelo, heeft op sociale media uitgehaald naar de UCI. De 25-jarige Italiaan vindt dat de Internationale Wielerunie niet genoeg doet om een oplossing te vinden voor de renners van de voormalige ploeg uit Rusland. Conci en zijn ploeggenoten kunnen op dit moment niet koersen, behalve voor bijvoorbeeld een nationale selectie.

“De woorden in deze post zijn gericht aan de UCI”, begint Conci, die jarenlang uitkwam voor Trek-Segafredo en afgelopen winter de overstap maakte naar Gazprom-RusVelo. “Het is alweer vijftig dagen geleden dat ik en mijn ploeggenoten van het voormalige Gazprom-RusVelo hebben moeten toezien hoe ons recht om ons werk te doen ons afgenomen is. We hebben onze salarissen en onze doelen opgeschort zien worden.”

“We hebben gewacht en op een professionele manier met zowel jullie als de CPA (Cyclistes Professionnels Associés, red.) gepraat, maar jullie moeten jullie verantwoordelijkheid nemen en deze situatie oplossen. De tijd voor antwoorden is gekomen. Stop met praten, begin met handelen. Ons toekomst hangt af van jullie keuzes”, wijst Conci erop dat de UCI beslissingen heeft genomen die grote gevolgen hebben gehad voor hem en de andere renners van Gazprom-RusVelo.

Nationale selectie

De laatste weken reed Conci, net als veel van zijn Italiaanse (ex-)ploeggenoten, meerdere keren voor de nationale selectie van Italië. Zo werd hij negende in Per Sempre Alfredo, tiende in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en zevende in de Giro di Sicilia. De Italiaan – naast het wielrennen ook gitaarvirtuoos – valt niet onder het management van Alex Carera, die eerder bij WielerFlits een soortgelijke oproep deed: “De consequenties voor alle renners en staf die niets met de oorlog van doen hebben, en ook niet om deze situatie hebben gevraagd, zijn groot.”

“De UCI had ook kunnen helpen in de zoektocht naar een sponsor”, zei Carera in maart. “Gazprom Germany heeft al een deel van de sponsoring voor dit jaar betaald. Er is niet 100% dekking nodig. Er is twee miljoen euro nodig om deze ploeg voor 2022 in de lucht te houden. In mijn ogen had de UCI garant moeten staan voor het salaris van de mechaniekers, masseurs, ploegleiders en renners. Nu verbieden ze de Russische licentie en het aannemen van Russisch geld, met de boodschap: jullie probleem. Fout: alle partijen hebben hier een probleem.”

