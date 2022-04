Matteo Malucelli snelt naar de zege in openingsrit Giro di Sicilia

De openingsetappe van de Giro di Sicilia is gewonnen door Matteo Malucelli. De 28-jarige Italiaanse sprinter, die in deze ronde uitkomt voor de Italiaanse nationale selectie, versloeg in finishplaats Bagheria landgenoten Matteo Moschetti en Filippo Fiorelli. Malucelli is tevens de eerste leider.

De Giro di Sicilia ging vandaag van start met een relatief vlakke etappe, maar wel eentje met nog een stevige puist aan het eind. Het profielkaartje was weliswaar vrijwel vlak, maar het parcours was tegelijkertijd vrij bochtig en golvend. De korte klim naar Tindari na dertig kilometer en de korte, steile klim naar Termini Imerese waren de belangrijkste topografische hindernissen op de route. En toch werd er een massasprint verwacht in Bagheria, gezien de snelle slotfase richting de finishplaats. En dus was het uitkijken naar mannen als Matteo Malucelli, Vincenzo Albanese, Gerben Thijssen, Matteo Moschetti en Jon Aberasturi.

Zeven renners vormen de vroege vlucht

Onder een heerlijk Siciliaans lentezonnetje begonnen de renners omstreeks 10.30 uur aan de derde editie van de Giro di Sicilia. Zeven renners wisten al vrij snel weg te rijden uit het peloton en zo de vroege vlucht te vormen. Nelson Andrés Soto (Colombia Tierra de Atletas), Guido Draghi (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), Stefano Gandin (Team Corratec), Michael Belleri (Biesse-Carrera), Gabriele Petrelli (Cycling Team Friuli ASD), Francesco Zandri (Work Service Vitalcare Vega) en Alejandro Ropera (EOLO-Kometa) trokken erop uit en wisten een maximale voorsprong te vergaren van net geen drie minuten.

De ploegen met sprintambities lieten de voorsprong niet al te hoog oplopen. Op de enige gecategoriseerde klim van de dag, die naar Tindari, kwam Gandin als eerste boven. De 26-jarige Italiaan wist zich zo al vroeg te verzekeren van de allereerste bergtrui in deze Giro di Sicilia. In de daaropvolgende kilometers smolt de voorsprong als sneeuw voor de zon. In het peloton stuurden de mannen van Trek-Segafredo aan op een massasprint. De Amerikaanse formatie had met Moschetti en Aberasturi immers twee kandidaat-ritwinnaars in de gelederen.

Met nog iets minder dan twintig kilometer te gaan werden de meeste vluchters bij de lurven gegrepen. Petrelli en Belleri wilden echter niet zomaar de handdoek gooien en probeerden het met z’n tweeën nog zo lang mogelijk uit te zingen. De twee Italianen werkten goed samen, maar op vijf kilometer van de finish waren ze er toch aan voor de moeite. Een massasprint stond in de sterren geschreven en die kregen we dan ook na bijna 200 kilometer koers. De Italiaanse nationale selectie zette zich op kop voor Matteo Malucelli en ook Trek-Segafredo probeerde zijn sprinttreintje zo goed mogelijk op de rails te zetten.

Malucelli sprint zichzelf in de kijker

De Amerikaanse ploeg wist zijn sprinttroef Moschetti goed te piloteren in de laatste kilometer en zo begon de rappe Italiaan in een ideale positie aan zijn sprint. Moschetti maakte er een lange sprint van, te lang zo bleek, want Malucelli wist zijn landgenoot nog vakkundig te remonteren en zo op overtuigende wijze zijn tweede zege van 2022 te boeken. Voor Malucelli is deze zege in Sicilië een flinke opsteker, aangezien de toekomst van zijn ploeg Gazprom-RusVelo aan een zijden draadje hangt. De ploeg, die nu door het leven gaat als Professional Cycling Team, is nog altijd op zoek naar een nieuwe titelsponsor en mag voorlopig niet koersen.