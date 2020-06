Calvente (Manuela Fundación): “We lijken nu de slechteriken” vrijdag 19 juni 2020 om 11:52

Manuel Calvente kan nauwelijks geloven dat ‘de deal’ tussen Mitchelton-Scott en Manuela Fundación niet doorgaat. De oud-renner, manager van de U23-ploeg van Manuela Fundación, kijkt met Cyclingnews terug op de voorbije dagen. “Mitchelton-Scott heeft zelf een persbericht de wereld ingeslingerd.”

Een week geleden leek het noodlijdende Mitchelton-Scott gered na het sluiten van een meerjarendeal met Manuela Fundación, een Spaanse non-profit organisatie geleid door zakenman Francisco Huertas. Gerry Ryan – die als eigenaar van GreenEDGE Cycling ook manager is van Mitchelton-Scott – krabbelde deze week echter terug.

“Mitchelton-Scott heeft het nieuws zelf naar buiten gebracht”

Afgelopen donderdag liet diezelfde Ryan weten dat er helemaal geen deal komt, tot verrassing van Garzelli (die nauw betrokken was bij de onderhandelingen) en Calvente. “De ploeg heeft gewoon iets getekend (Calvente doelt op een contract, red.). Dat hebben ze gedaan op 5 juni, een week later werd het wereldkundig. Mitchelton-Scott heeft het nota bene zelf naar buiten gebracht.”

Garzelli liet gisteren aan Marca weten dat alles rond was. Calvente: “We hoorden afgelopen woensdag opeens een heel ander geluid. De ploeg zou nog altijd in het bezit zijn van Ryan en op zoek zijn naar sponsoren. En dat terwijl de betrokken partijen juist een contract hadden getekend”, aldus Calvente, die tevergeefs naar antwoorden zoekt.

Vragen

Zo heeft Mitchelton-Scott na het afketsen van de deal besloten om zijn werknemers vanaf augustus weer volledig te betalen, tot ongeloof van Calvente. “Ze waren deze maand niet in staat om de salarissen te betalen. Waarom kunnen ze nu opeens wel de salarissen ophoesten? De 43-jarige ex-renner heeft een schoon geweten, zo vertelt hij aan Cyclingnews.

“We lijken nu de slechteriken, maar we hebben ons altijd aan de regels gehouden en niks verkeerd gedaan. Het lijkt nu net alsof we ons naar een deal hebben gepraat, zonder het tekenen van een contract. Ik weet niet of het überhaupt verstandig was geweest om door te gaan, na wat er zich allemaal heeft afgespeeld.”