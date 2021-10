Friesland mikt na te dure Tour-start op Grande Partenza Giro d’Italia

De Provincie Fryslân wil in een van de komende jaren de start van de Giro d’Italia naar Nederland halen. Donderdag reist een gezelschap met daarbij ex-renner Pieter Weening en The Riders Union-vakbondvoorzitter Luuc Eisenga naar Milaan om bij Giro-organisator RCS Sport te lobbyen voor een Elfstedentocht-etappe. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

Friesland zette begin 2018 in op het binnenhalen van de start van de Tour de France binnen drie tot vijf jaar. Daar werd al snel een streep doorheen gezet, omdat het prijskaartje te gortig was. Uit het artikel van de LC blijkt nu dat dit de provincie twintig miljoen euro had gekost. Daarom werd in juli 2019 ook al van het Grand Départ-idee afgestapt, maar mikte Fryslân op een etappe of ploegentijdrit over de Afsluitdijk. Die ambitie werd verlegd naar 2025 of 2027, waarbij 2025 het meest kansrijk lijkt. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben aangegeven de Tour-start dan naar Nederland te willen halen.

Elfstedentocht, maar dan anders

Hoewel de Tour-passage nog niet is afgeschoten, zet Friesland nu vol in op La Grande Partenza van de Ronde van Italië. Gedeputeerde Avine Fokkens, Hoofd Provinciale Waterstaat en projectmanager Sjoerd Vrieswijk, Joop Atsma (organisator Profronde van Surhuisterveen), Weening en Eisenga praten vrijdag met Mauro Vegni, directeur van RCS Sport. Eisenga was in het verleden onder meer werkzaam voor ploegen als Motorola, Telekom, Milram, Rabobank en nu is hij dus CEO van The Riders Union. Eisenga was daarnaast jarenlang perschef van Mario Cipollini en daardoor spreekt hij vloeiend Italiaans.

Eisenga bracht ook het eerste contact tussen Friesland en de Giro-organisatie tot stand. Atsma haalde op zijn beurt afgelopen zaterdag Elia Viviani en de laatste Giro-winnaar Egan Bernal naar Surhuisterveen. Dat was overigens op het allerlaatste moment, omdat wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna moest afzeggen wegens familieomstandigheden. Weening behoeft eveneens geen introductie aan tafel bij Vegni. De noeste hardrijder uit Harkema won in zijn lange carrière twee etappes in de Giro en droeg tevens een aantal dagen het roze. Onlangs deed de Benelux Tour ook Friesland aan.

Weening wint Strade Bianche-etappe in de Giro d'Italia 2011 - foto: Cor Vos Weening droeg na zijn zege een aantal dagen het roze - foto: Cor Vos Weening won in 2014 ook een rit in de Giro - foto: Cor Vos