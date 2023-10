dinsdag 3 oktober 2023 om 11:12

Franse teams minder professioneel? Guillaume Martin reageert op Plugge: “Gemakkelijker als je de middelen hebt”

Jumbo-Visma domineerde dit jaar de grote rondes en zorgde in de Vuelta a España zelfs voor een historisch 1-2-3’tje. Volgens ploegmanager Richard Plugge is het succes van de formatie het resultaat van een professionele aanpak, die zou ontbreken bij sommige andere (Franse) ploegen. Cofidis-renner Guillaume Martin heeft daar enkele ideeën over.

“Ze kunnen ook professioneler zijn omdat ze meer geld hebben”, zegt de afgestudeerde filosoof in gesprek met Vélofutè. “Het is gemakkelijker als je de middelen hebt. Bovendien trainen wij ook op hoogte en besteden wij ook aandacht aan onze voeding.”

Tegelijkertijd waakt Martin echter voor zelfgenoegzaamheid. “Er kunnen inderdaad dingen zijn die we niet goed doen en we moeten aandacht hebben voor mogelijke verbeterpunten. De Franse teams zijn erg oud, want een voordeel kan zijn, maar soms zorgt het voor een traditionele kant die de nieuwe teams niet hebben. Zij hebben misschien een modernere, wetenschappelijkere aanpak. Wellicht zijn er nog wat obstakels die overwonnen moeten worden in Frankrijk.”

Vraagtekens bij fusie

Martin werd ook nog gevraagd naar zijn visie op de mogelijke fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma. “Ik weet niet wat ik er van moet denken. Ik weet niet of het waar is, maar ik hoop dat het niet voor 2024 zal zijn. Er zijn renners bij Cofidis die nog steeds geen contract hebben en als we een team verliezen, lopen we het risico dat renners hun baan verliezen – niet alleen renners van de ploegen in kwestie.”

“Of de fusie iets goeds is voor het wielrennen? Daar ben ik niet zeker van. Wanneer we rijkdom samenbrengen – of dat nou in de economie is of in de sportwereld – komen daar niet alleen goede dingen van. Gelijkheid betekent meer spektakel, maar als de beste renners in één team rijden… Dit was al het geval met Jumbo, dus als we Quick-Step daaraan toevoegen, wordt het heel ingewikkeld.”

“We hebben dit in de Vuelta al gezien. Hoe zou het zijn geweest als Remco ook nog bij Jumbo reed? Ik denk dat we zulke scenario’s moeten vermijden. Als we niet het duel tussen Pogacar en Vingegaard hadden gehad in de Tour de France, was het een veel minder interessante koers geweest.”