maandag 2 oktober 2023 om 12:17

Julian Alaphilippe over onzekere toekomst Soudal Quick-Step: “Het is verdrietig”

Julian Alaphilippe heeft gereageerd op de mogelijke fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. De tweevoudig wereldkampioen noemde de situatie waarin zijn eigen ploeg verkeert ‘verdrietig’. Dat deed hij voor de camera van Cycling Pro Net.

“Wij weten niet veel”, zei Alaphilippe voor de start van de Coppa Bernocchi. “Het is een beetje ingewikkeld voor iedereen. We proberen ons te concentreren op de koers en hopen dat de situatie opgelost wordt, dat we goed nieuws krijgen. Want het is een beetje vervelend.”

Over de onzekere toekomst van de Wolfpack zei Alaphilippe ook nog het volgende: “Het is vooral verdrietig, want het is een ploeg die al jaren in het hart van de wielersport staat. Het is een ploeg met een grote historie. Het is triest, maar ja.. Het is nog niet zover. We gaan niet huilen en we wachten op goed nieuws. Wij zijn allemaal aan het hopen.”