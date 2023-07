Marc Madiot haalt uit naar Richard Plugge na uitspraken over bierdrinkende renners

Groupama-FDJ-baas Marc Madiot heeft uitgehaald naar zijn collega Richard Plugge van Jumbo-Visma. De Nederlandse teammanager had namelijk in een interview geroepen dat hij renners van ‘een Franse ploeg’ in het ploeghotel bier had zien drinken op de rustdag. Dat is totale nonsens volgens Madiot: “Dit is erg armoedig.”

In een interview met L’Équipe ging het over de werkwijze van Jumbo-Visma in de strijd om de eindzege van de Tour. Als voorbeeld haalde hij een situatie aan van de tweede rustdag in het ploeghotel. “We kijken ook om ons heen wat anderen doen. We waren met een Franse ploeg en we zagen dat renners grote glazen bier aan het drinken waren. Alcohol is vergif, en als je al moe bent, maakt dat je nog meer vermoeid”, vertelde Plugge.

“Niemand in onze ploeg drinkt alcohol, omdat dat je opbreekt, ook als je niet een renner bent”, aldus Plugge over de mensen in en rond de Tourploeg. “Wij kunnen ons wel openstellen en alle vragen beantwoorden, maar je moet ook naar de andere kant kijken. Dat geeft ook een deel van het verschil aan. Niet alleen in ons voordeel, maar ook in het nadeel van anderen.”

‘Hou verdomme je bek!’

Plugge noemde geen ploegnaam, maar er zat slechts een Franse ploeg in het hotel van Jumbo-Visma en dat was Groupama-FDJ. De excentrieke ploegbaas Marc Madiot was niet gediend van de uitspraken van de Jumbo-Visma-manager. “Het is zielig en beschamend”, tekende Le Parisien op uit zijn mond. “Ik hoop dat hij zijn mond houdt. Hou verdomme je bek!”

“Op de rustdag drinken we traditiegetrouw wat met de directie. Het personeel dronk bier, maar de renners dronken alleen Perrier”, doelt Madiot op het mineraalwater in de groen flesjes. “Ik ben meer dan boos. Bovendien weet ik zeker dat hij een persoonlijke haat tegen mij heeft omdat we het niet eens zijn in de AIGCP (de belangenvereniging voor professionele wielerploegen, red.). Dit is heel armoedig…”

