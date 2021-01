Frankrijk en VS hebben selecties voor WK veldrijden op papier

Met het WK veldrijden aan de horizon, namelijk in het weekend van 30 en 31 januari, maken de eerste landen al hun selecties voor de titelstrijd in Oostende bekend. Frankrijk en de Verenigde Staten zijn er vroeg bij. Bij de Amerikaanse vrouwen zijn alle ogen gericht op Clara Honsinger.

Honsinger, tweede in de Wereldbekers van Namen en Dendermonde, is de kopvrouw van de Amerikaanse ploeg. Ook Katie Compton, Rebecca Fahringer en Katie Keough zijn van de partij in de selectie van bondscoach Jesse Anthony. Bij de mannen is Curtis White de enige deelnemers namens Team USA. Madigan Munro rijdt de beloftenwedstrijd bij de vrouwen.

Ook de Franse selectie is bekendgemaakt. Kersvers Frans kampioene Amandine Fouquenet ontbreekt bij de elites. Zij start in Oostende bij de beloften, net als Marion Norbert Riberolle. De vrouwenploeg bestaat uit Perrine Clauzel, Hélène Clauzel en Marlène Petit. Bij de mannen starten Steve Chainel, Joshua Dubau, Yan Gras en David Menut. Crosskampioen Clément Venturini is afwezig vanwege het aanstaande wegseizoen met AG2R Citroën.