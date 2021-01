Vas, Arzuffi, González en Fouquenet pakken nationale veldrittitels

In heel wat Europese wielerlanden is het vandaag tijd voor de nationale kampioenschappen veldrijden. In Hongarije ging de titel bij de vrouwen naar topfavoriete Blanka Kata Vas. De nog altijd maar 19-jarige renster was vorig jaar ook de beste in de elitecategorie.

Vas ging als torenhoog favoriete van start in Miskolc, gezien de beperkte tegenstand en haar resultaten dit seizoen. Ze finishte na ruim veertig minuten crossen voor generatiegenoten Gergely Virág en Sara Leanyvari, die na afloop de zilveren en bronzen medaille mochten ophalen.

Vas is deze winter al een vaste waarde op het hoogste niveau en won al met verve de crossen in Bredene en Gullegem. De Hongaarse maakte ook al indruk in de Wereldbeker met top 5-noteringen in Tábor, Namen en Hulst. Ze werd verder al zevende in de wereldbekermanche van Dendermonde en vierde in de cross van Essen.

González, Arzuffi en Fouquenet

In Spanje ging de titel voor het tweede jaar op rij naar Lucía González Blanco. De 30-jarige renster reed in Torrelavega al in de eerste ronde alleen voorop en bleef uiteindelijk uit de greep van de eerste achtervolgsters. De ervaren Aida Nuño Palacio veroverde het zilver, brons was er voor Sara Cueto Vega.

De Italiaanse titel ging naar Alice Maria Arzuffi, die daarmee een negenjarige hegemonie van Eva Lechner doorbrak. De tweede plaats was voor Chiara Teocchi en Lechner (die al elf keer Italiaanse kampioen werd) moest genoegen nemen met de derde plaats.

Amandine Fouquenet van de Arkéa-veldritploeg wist in Frankrijk de titel bij de vrouwen te grijpen. De pas 20-jarige renster rekende af met Perrine Clauzel, die op vier seconden volgde. Uittredend kampioene Marion Norbert Riberolle kwam niet verder dan de derde plaats op 20 seconden van Fouquenet.