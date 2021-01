Orts, Venturini, Bertolini en Kuhn grijpen veldritgoud in eigen land

Felipe Orts is in Torrelavega in de regio Cantabrië voor de derde keer op rij Spaans kampioen veldrijden geworden. De 26-jarige crosser wist Kevin Suarez en Ismael Esteban te verslaan. Orts kwam solo over de finish en vierde zijn overwinning met een wheelie.

In 2019 werd Orts voor het eerst Spaans kampioen veldrijden. Vorig jaar verlengde hij zijn titel door (ook toen) Kevin Suarez te verslaan. De derde plaats was afgelopen winter nog voor wegrenner Gorka Izagirre.

#CECXTorrelavega21 | Carrera Élite masc.- FINAL 🏁 🥇Tercer título élite consecutivo para @felipeorts15 en una enorme exhibición de fuerza y técnica 👏

🥈@_KevinSuarez

🥉 @ismaelesteban_ ¡Enhorabuena a todos! @fcciclismo pic.twitter.com/Ghgg51jkeq — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) January 10, 2021

Venturini, Bertolini en Kuhn pakken goud

Ook in enkele andere Europese landen werd gestreden om de veldrittitels. In Frankrijk ging het goud voor de vierde keer (en de derde keer op rij) naar Clément Venturini, normaliter wegrenner in de ploeg van AG2R Citroën. Hij wist Joshua Dubau te verslaan na een tweestrijd die tot diep in de finale uitgevochten werd. David Menut legde beslag op het brons.

In Italië ging Gioele Bertolini met de overwinning aan de haal. Hij onttroonde Jakob Dorigoni in Lecce en wist zo voor de vierde keer Italiaans kampioen veldrijden te worden. De derde plaats was voor de ervaren Cristian Cominelli. Ook nog in de tabellen in Lecce: Fabio Aru op de tiende plaats.

De Zwitserse titel bij de mannen ging naar Kevin Kuhn, die in een waar sneeuwlandschap af wist te rekenen met Lars Forster en Timon Rüegg. Het is voor de 23-jarige Kuhn zijn eerste nationale titel. Afgelopen jaar was Forster nog Zwitsers kampioen veldrijden.