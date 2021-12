Filippo Ganna richt pijlen op San Remo, Roubaix én de Tour: “Ik droom van de gele trui”

Filippo Ganna kende een succesvol 2021, maar heeft voor komend seizoen minstens even grote ambities. De Italiaan richt zich in 2022 onder andere op Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix, en zal daarnaast mogelijk het werelduurrecord aanvallen. Het grootste doel is echter de Tour de France, vertelde de renner van INEOS Grenadiers tijdens de Giro d’Onore, een jaarlijks feest van de Italiaanse wielerfederatie, waar de succesvolste renners van de natie prijzen uitgereikt krijgen.

“Ik droom van de gele trui”, tekent Tuttobiciweb op uit de mond van Ganna. “Ik zou hem graag dragen, ook al zal het niet gemakkelijk zijn aangezien het een zware wedstrijd is. De eerste kans dient zich gelijk op de eerste dag aan, in de openingstijdrit (komend seizoen in de Deense hoofdstad Kopenhagen, red.). Daarna moeten we kijken hoe de wedstrijd verloopt, maar van één ding ben ik zeker: het zal elke dag zwaar zijn.”

Ondertussen denkt hij ook na over een werelduurrecordpoging. “We moeten kijken of we alles precies zo kunnen regelen als ik zou willen. Ik zit eraan te denken en met de ploeg werken we eraan. Want als je het doet, moeten we niets aan het toeval overlaten. Ik ga de poging in ieder geval niet op hoogte doen, zoals velen adviseren om te doen. Ik zal het werelduurrecord dan aanvallen op zeeniveau. Als ik het op die manier doe, is het anders en dat geeft mij meer voldoening.”

Ganna zal zijn seizoen beginnen in Argentinië, waar eind januari de Vuelta a San Juan op de kalender staat. Vervolgens werkt hij de UAE Tour af in voorbereiding op onder andere Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. De Helleklassiekers wist hij in 2016 als belofte al eens op zijn naam te schrijven, door vanuit de vroege vlucht de overige favorieten voor te blijven.