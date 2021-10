Filippo Ganna overweegt in 2022 aanval werelduurrecord na duizelingwekkende test

Filippo Ganna gaat in de toekomst een aanval doen op het werelduurrecord van Victor Campenaerts. Bij La Gazzetta dello Sport zinspeelt de tweevoudig wereldkampioen tijdrijden op een poging tijdens de komende zomer. “De baan heeft iets speciaals. Als je dat eenmaal inziet, laat het je niet meer los”, zegt hij. De 25-jarige Italiaan is viervoudig wereldkampioen Achtervolging op de baan en huidig olympisch kampioen Ploegenachtervolging.

Het onderwerp kwam bij de Italiaanse roze sportkrant ter sprake, nadat Ganna vertelde dat hij na de Giro d’Italia van dit jaar een test deed met het oog op het uurrecord. De INEOS Grenadiers-renner reed een half uur lang in totaal 117,5 rondes. Het (duizelingwekkende) gemiddelde na precies dertig minuten: 57,5 kilometer per uur. VOCsnor zette zijn afstand in 2019 neer op de befaamde hooglandbaan in Aguascalientes, Mexico. In precies een uur verscherpte de Belg het oude record van Sir Bradley Wiggins naar 55,089 kilometer. In de dertig-minuten-test lag het gemiddelde van Ganna dus veel hoger.

“Ik heb een test gedaan op de baan van Montichiari, na een hoogtestage na de Giro d’Italia”, vertelt hij in een video tijdens het Trento Festival of Sport. “De test duurde alleen maar dertig minuten en daarna was ik echt kapot. Ik begrijp nu wel dat je alles heel erg goed moet plannen en het een ongelooflijke inspanning vereist. We moeten het in de toekomst bekijken, ik ga er later over praten met het team. Dat zal in januari zijn. Misschien doe ik komende zomer een aanval. Laten we hopen dat ik op een dag een goede fles rosé kan ontkurken om mijn geslaagde werelduurrecord-poging te vieren.”