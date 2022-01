WK veldrijden: Puck Pieterse wereldkampioen bij beloften vrouwen, volledig Nederlands podium

Puck Pieterse heeft zondag de tweede Nederlandse wereldtitel op het WK veldrijden in Fayetteville veroverd. Na meer dan veertig minuten crossen bleek Pieterse beter te zijn dan landgenoten Shirin van Anrooij en Fem van Empel, die zorgden voor een volledig Nederlands podium.

Met Van Empel, Pieterse en Van Anrooij in de selectie schatte bondscoach Gerben de Knegt de kansen op een nieuwe Nederlandse wereldkampioene voorafgaand aan de cross hoog in. Zo hoog zelfs, dat hij zich waagde aan een gepeperde uitspraak bij de start: “Als wij het heft in handen nemen, dan zullen de sterke Franse concurrenten niet kunnen volgen.” De Knegt doelde daarmee op Amandine Fouquenet en Line Burquier.

De bondscoach bleek gelijk te hebben. Alhoewel Burquier en Foquenet samen met de drie Nederlandse dames na een ronde over de meet kwamen, moesten zij direct passen toen Pieterse voor een eerste maal versnelde halverwege de tweede ronde. In de rondes die volgden waren zij niet meer bij machte om het de Nederlanders nog lastig te maken.

Verrassend genoeg kostte de versnelling van Pieterse ook meteen Van Empel de kop, waardoor Van Anrooij en Pieterse al vroeg samen vooruit kwamen te rijden. Een definitieve kloof bleek het echter niet te zijn, omdat Van Empel in de vierde ronde uit het niets weer kwam aansluiten. In de tussentijd zagen we nog een nieuwe demarrage van de gretig ogende Pieterse, die op niets uitliep.

Felle strijd om wereldtitel

Met nog twee ronden te gaan kwamen de drie Nederlandse vrouwen zij aan zij over de finish. De vaart leek er een beetje uit en het was wachten op een eerste serieuze aanval. Die kwam er op de lange klim van – hoe kon het ook anders – Pieterse, maar weer slaagde zij er niet in om voorgoed weg te geraken. Had de Amersfoortse haar kruit verschoten?

Nee hoor, want een ronde later deed ze het op de lange klim opnieuw. Deze keer had ze meer succes. Van Anrooij kwam meteen op een gaatje te rijden, Van Empel kon volgen. Op de eerst volgende hindernis reed Van Empel echter haar ketting eraf, waarna Pieterse dankbaar gebruikgemaakt van het foutje van haar landgenote. Na 45 minuten kroonde de renster van Alpecin-Fenix zich tot wereldkampioene, al maakte Van Anrooij het in de laatste minuten nog heel erg spannend.

WK veldrijden 2022 in Fayetteville

Uitslag beloften vrouwen

Puck Pieterse

Shirin van Anrooij in z.t.

Fem van Empel op 12s

4. Line Burquier op 39s

5. Amandine Fouquenet op 1m26s

6. Marie Schreiber op 1m49s

7. Kristyna Zemanova 2m15s

8. Madigan Munro op 2m16s

9. Katie Clouse op 3m03s

10. Harriet Harnden op 3m34s