zaterdag 16 december 2023 om 14:45

Fem van Empel lag hele week op bed, maar behaalt toch tien op tien: “Op school nooit zo’n rapportcijfer gehad”

Video Fem van Empel kreeg veel weerwerk van Lucinda Brand in de X2O Trofee Herentals, maar wist haar ongeslagen status in het huidige veldritseizoen toch te behouden. Tien op tien. “Op school heb ik nooit zo’n rapportcijfer gehad”, zei ze lachend in het flashinterview na afloop.

“Het was zwaar. Het was een heel zwaar rondje, met vrij veel interval”, aldus Van Empel, die afgelopen week verkouden was en ook nog eens ten val kwam op training. Ze gaf toe dat ze het niet gemakkelijk had gehad. “Lucinda Brand was vandaag supersterk. Voor mij was het een beetje een shock to the system na afgelopen week. Maar dat doet niks onder aan de prestatie van Brand, want je ziet maar weer: die geeft nooit af.”

Van Empel had toch wel last van haar tegenslag van de voorbije week. “Vooral tijdens de inspanningen. Ik heb de hele week op bed gelegen. Dan zie je toch maar weer hoe snel je lichaam moeite krijgt om die prikkel te verteren. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik weer redelijk gezond ben. Vanaf nu kan het fysiek alleen maar weer een stukje beter kan gaan.”

In het klassement van de X2O Trofee doet Van Empel bovendien een goede zaak. Ze neemt meer afstand van Denise Betsema. “Het zijn weer een paar extra secondes, dat is mooi. In het nieuwe jaar zijn er nog een aantal crossen, dus ik ben benieuwd. Ik ga er in ieder geval vol voor.”