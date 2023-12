zaterdag 16 december 2023 om 14:29

Fem van Empel wint razendspannende X2O Trofee Herentals na sprint-a-deux met Lucinda Brand

Fem van Empel heeft haar tiende overwinning van het veldritseizoen geboekt. De wereldkampioene, die was gevallen op training, had het echter niet gemakkelijk in de X2O Trofee Herentals. Het kwam op een sprint-a-deux aan met Lucinda Brand, die de renster van Jumbo-Visma nipt wist te winnen. Annemarie Worst werd derde.

De X2O Trofee Herentals kon voor de elitekampioenschappen rekenen op de komst van de twee wereldkampioenen. Bij de mannen zal Mathieu van der Poel later vanmiddag in actie komen, bij de vrouwen was Fem van Empel present. De renster van Jumbo-Visma had een verkoudheid achter de rug en was gevallen op training, maar gold toch als topfavoriete. Haar voornaamste concurrente leek op voorhand Lucinda Brand. Ook Manon Bakker, Annemarie Worst en Denise Betsema stonden aan het vertrek.

Van Empel zet druk

Van Empel reed vanwege haar val met een verband om haar knie, maar dat weerhield haar er niet van om goed uit de startblokken te schieten. Ze nam in de eerste ronde al de kop, terwijl Brand zich in haar wiel nestelde. Ook Bakker, Worst en Betsema waren op de afspraak. Op de Skiberg, de voornaamste helling op het parcours, gaf Van Empel een eerste keer flink gat. Ze sloeg een gaatje, maar Brand en Worst konden nog terugkeren.

Sterker nog, Brand trok aan het einde van de ronde door en creëerde een kleine bres. Echt wegkomen lukte niet. Van Empel en Worst keerden terug, waarna ook Bakker en Betsema, die in de eerste ronde al van fiets had moesten wisselen, de aansluiting weer konden maken. Met vijf rensters begonnen we dus aan de tweede beklimming van de Skiberg. Hier voerde Van Empel opnieuw de forcing en ditmaal moest de rest meer toegeven. Op de top had de wereldkampioene een serieuze kloof.

Brand keert terug

Worst en Brand gaven zich nog niet gewonnen, maar na twee van de vijf rondes was het verschil al wel tien tellen. Cross voorbij? Nee, want in de derde ronde wist Brand toch weer terug te komen. In de vierde ronde bleven de twee bij elkaar, waardoor we ons in de slotronde mochten opmaken voor een spannend duel. Op de Skiberg moest het gebeuren. Hier liep Van Empel aanvankelijk al lopend wat weg uit op Brand, waarna ze vervolgens al fietsend haar voorsprong nog wat uitbreidde.

Het leek binnen voor Van Empel, maar Brand keerde toch nog een keer terug. Daarna maakt de renster van Baloise Trek Lions echter een foutje, waardoor ze weer op een gaatje kwam te zitten. Maar bij het ingaan van de laatste bocht, zat ze toch weer in het wiel van Van Empel. In de sprint-a-deux had laatstgenoemde nipt de bovenhand. Ze boekte zo haar tiende overwinning op rij en bleef ongeslagen in het huidige veldritseizoen. Brand werd tweede, Worst volgde later als derde.

X2O Trofee Herentals

Uitslag vrouwen

1. Fem van Empel (Jumbo-Visma) in 43m19s

2. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) z.t.

3. Annemarie Worst (Cyclocross Reds) op 45s

4. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m14s

5. Anna Kay (Cyclocross Reds) op 1m52s

6. Manon Bakker (Crelan-Corendon) op 1m58s

7. Francesca Baroni (Hubo-Remotive) op 2m37s

8. Larissa Hartog (ZZPR.nl-Orange Babies) op 3m00s

9. Kiona Crabbé (Proximus – Cyclis – AlphaMotorhomes CT) op 3m36s

10. Xaydee Van Sinaey (Crelan-Corendon) op 4m09s