zaterdag 16 december 2023 om 13:43

Fem van Empel na harde val op trainingskamp en verkoudheid: “Drie keer niks deze week”

Fem van Empel staat flink gehavend aan de start van de X2O Trofee in Herentals. De wereldkampioene van Jumbo-Visma is afgelopen week gevallen tijdens het trainingskamp in Spanje en heeft daar haar rechterknie en haar arm verwond. “En ik kreeg ook nog een verkoudheid, dus het was drie keer niks deze week”, aldus Van Empel ni een flashinterview.

“Het begin van de stage was goed, maar ik ben gehavend teruggekomen. Dat is minder”, vertelde de leidster in het X2O Trofee-klassement. “Tijdens de laatste rit, op maandag, ben ik gevallen in een afdaling. Ik had toch wat diepe wonden en mijn rechterknie is flink gehavend. Ook heb ik een brandwond van mijn elleboog tot mijn pols.”

“Ook kreeg ik nog een verkoudheid, dus het was drie keer niks deze week”, kan ze lachen. “De pijn is zeker aanwezig. Gisteren zat ik pas voor de eerste keer op de fiets, dus vandaag wil ik vooral testen of ik morgen (in de Wereldbeker Namen, red.) kan starten. Ik ben blij als ik overeind blijf en zo min mogelijk pijn heb.”

“Het is wel een snel rondje. Het enige vette stuk is net na de start, maar voor de rest is het snel. De X2O Trofee is voor mij wel het grote doel dit seizoen qua klassement, daarom dat de keuze moeilijk was om wel of niet te komen. Ik had het liever anders verwacht, maar ik ben er”, aldus Van Empel, die in de verkenning in Herentals ook nog ten val kwam op haar knie.