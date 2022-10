Fem van Empel komt voortaan altijd uit in elitecategorie: “Een logische keuze”

Fem van Empel twijfelde aanvankelijk of ze op het komende EK bij de beloften of elite zou starten, maar uiteindelijk koos ze ervoor om bij die laatste categorie te rijden. Dat heeft gevolgen. Omdat ze nu bij de elite rijdt, mag ze in mag Van Empel in de toekomst niet meer bij de beloften uitkomen in internationale of nationale kampioenschappen, noch in de Wereldbeker.

“Het was een logische keuze voor Fem en onze ploeg om op dit Europees kampioenschap bij de eliterensters te starten”, vertelt Jurgen Mettepenningen, de ploegmanager van Pauwels Sauzen-Bingoal, in een persbericht. “Wie vier wereldbekermanches wint tegen de wereldtoppers van de elitecategorie, hoort in die categorie thuis. Mocht Fem de Europese trui winnen als elite, dan kan ze die bovendien een heel jaar dragen. Als belofte is dat niet het geval.”

Van Empel had voor het seizoen gehoopt dat ze “een beetje onder de radar aan de start van de kampioenschappen” kon komen, vertelt ze lachend. “Maar dat is een beetje mislukt. Het gaat heel goed. Daar heb ik heel hard aan gewerkt. Mijn conditie is heel veel verbeterd, waardoor ik de stijgende lijn van vorig seizoen heb kunnen doortrekken. Ik kijk uit naar Namen: het is vrij technisch. En als het gaat regenen, wordt het helemaal een specifiek parcours. Ik ben benieuwd.”

Tot nog toe reed Van Empel dit seizoen zeven crossen, waarvan ze zes wist te winnen. Vier van die zeges waren in de Wereldbeker.