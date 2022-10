Fem van Empel twijfelt over EK-deelname bij beloften of elite

Fem van Empel staat op de voorlopige deelnemerslijst van de U23-vrouwen voor het EK in Namen. Het is nog niet zeker of de seizoensrevelatie effectief zal starten bij de beloften. Dat heeft de ploeg van Van Empel laten weten aan WielerFlits.

Van Empel is bijzonder goed aan haar seizoen begonnen. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal kon al vijf keer zegevieren, drie van die zeges waren wereldbekermanches. Dankzij die overwinningen is Van Empel een kanshebber voor de EK-titel bij de elitevrouwen, maar het is op dit moment nog niet zeker of ze effectief zal deelnemen in die categorie.

Een deelname aan het EK in Namen, dat in het weekend van 5 en 6 november georganiseerd wordt, in de elite-categorie betekent dat ze nooit meer zal kunnen starten in de U23-categorie. Een nieuwe wereldtitel voor Van Empel bij de beloften, ze won het WK 2021 in Oostende, zou er dan dus ook niet meer inzitten.

Van Empel won EK nog niet

Het reglement van de UCI heeft ook Puck Pieterse en Shirin van Anrooij een keuze doen maken. Zowel Pieterse als Van Anrooij zullen het EK bij de beloften afwerken. Van Anrooij kan haar Europese titel verlengen, Pieterse houdt op die manier de mogelijkheid open om haar wereldtitel bij de beloften te verlengen in Hoogerheide.

Vorig jaar streden de drie jonge rensters om de Europese titel bij de beloften. Op de VAM-berg trok Shirin van Anrooij, die uitkomt voor Baloise Trek Lions, uiteindelijk aan het langste eind. Pieterse won het zilver, Van Empel greep brons. Van Empel stond nog nooit op het hoogste schavotje op het EK voor beloften, mogelijk speelt dat mee in de moeilijke keuze.