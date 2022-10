Lucinda Brand verdedigt EK-titel in Namen, Fem van Empel kiest voor deelname bij elite

De KNWU heeft de selectie bekendgemaakt voor de EK veldrijden in Namen (5 en 6 november). Terwijl Lucinda Brand genoeg hersteld blijkt van de breuk in haar middenhandsbeentje om haar titel bij de vrouwen te verdedigen, heeft Fem van Empel ervoor gekozen om zaterdag – na eerdere twijfels – mee te doen bij de elitevrouwen. Bij de mannen keert Corné van Kessel terug na een sleutelbeenbreuk.

De vrouwenploeg bestaat naast Brand en Van Empel uit Marianne Vos, Denise Betsema, Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden en Aniek van Alphen. Puck Pieterse en Shirin van Anrooij doen mee bij de beloften-vrouwen. Bij de elitemannen staan Lars van der Haar, Ryan Kamp, Mees Hendrikx, Joris Nieuwenhuis en dus Van Kessel aan het vertrek.

’Het parcours in Namen is wel vrij specifiek, maar we mogen ambitie hebben”, stelt bondscoach Gerben de Knegt. “Want we hebben de afgelopen weken in de volle breedte mooie prestaties en uitslagen van de Nederlandse deelnemers gezien. Ook de resultaten van de Wereldbeker Maasmechelen van zondag waren zeer hoopgevend, met winst bij de elitevrouwen, de junioren en de junior-vrouwen en podiumplaatsen in de andere categorieën.”

“Het zal onze inzet zijn om ook in alle wedstrijden van dit EK voor de medailles mee te strijden, waarbij ik bij de elite -en beloften-vrouwen wel echt inzet op het goud. Het is mooi om Corné van Kessel en Lucinda Brand er weer bij te hebben. Beide coureurs kregen van hun specialist groen licht om te starten omdat hun herstel goed vordert en maken de selectie sterker in de breedte. Ik denk dat we met hoog gespannen verwachtingen naar Namen mogen afreizen.”

Baloise Trek Lions, de ploeg van Lucinda Brand, schrijft op sociale media dat ze de blessure van Brand dagelijks blijven monitoren om te zien of ze zaterdag daadwerkelijk fit is om te starten. “De uiteindelijke beslissing over haar start volgt gedurende de week”, schrijft het team.

Nederlandse selectie voor EK veldrijden namen – elitemannen

Lars van der Haar

Ryan Kamp

Mees Hendrikx

Corné van Kessel

Joris Nieuwenhuis

Nederlandse selectie voor EK veldrijden Namen– elitevrouwen

Denise Betsema

Lucinda Brand

Fem van Empel

Annemarie Worst

Ceylin del Carmen Alvarado

Inge van der Heijden

Marianne Vos

Aniek van Alphen

Nederlandse selectie voor EK veldrijden Namen – beloften-mannen

Pim Ronhaar

Luke Verburg

Danny van Lierop

Tibor del Grosso

Bailey Groenendaal

David Haverdings

Nederlandse selectie voor EK veldrijden Namen– beloften-vrouwen

Shirin van Anrooij

Puck Pieterse

Leonie Bentveld

Femke Gort

Iris Offerein

Nederlandse selectie voor EK veldrijden Namen – junior-mannen

Guus van den Eijnden

Senna Remijn

Jelte Jochems

Mika Vijfvinkel

Floris Haverdings

Keije Solen

Nederlandse selectie voor EK veldrijden Namen – junior-vrouwen

Lauren Molengraaf

Puck Langenbarg

Roxanne Takken

Bloeme Kalis

Sara Sonnemans