Fayetteville hoopt op 10.000 fans per dag tijdens WK veldrijden

Het WK veldrijden is behoorlijk in trek in Fayetteville. Tijdens het weekend worden bijna 15.000 mensen verwacht op het parcours in het Centennial Park, dat gelegen op een paar minuten van de binnenstad van Fayetteville, Arkansas. En mogelijk worden dat er meer.

In Fayetteville zijn zowel voor zaterdag als zondag 7.000 tickets in voorverkoop verkocht. De organisatoren hopen dat die aantallen nog worden opgetrokken tot 10.000 fans per dag. “Dat is veel voor deze regio”, vertelt een van de woordvoerders ons. “Op vrijdag, wanneer de eerste Mixed Relay op het programma staat, mag iedereen gratis komen. Ook daar hopen we op een ruime publieke belangstelling.”

Het is de tweede keer dat het WK veldrijden neerstrijkt in de Verenigde Staten. De eerste keer was nog niet eens zo lang geleden, namelijk in 2013 in Louisville. In Fayetteville wordt de laatste jaren ook een Wereldbeker veldrijden georganiseerd. Die werd afgelopen oktober gewonnen door Quinten Hermans en Lucinda Brand.