Fabio Jakobsen hoopt in Hongarije en België Tour-selectie af te dwingen

Fabio Jakobsen kan deze zomer zijn debuut maken in de Tour de France. De 25-jarige sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl staat op de shortlist van zijn ploeg, maar Mark Cavendish ook. De Brit start dit weekend in de Giro d’Italia en daar zal hij willen laten zien dat hij ook in Frankrijk nog zijn rol kan spelen.

Vorig jaar won Cav vrijwel vanuit het niets vier etappes, nadat hij jarenlang het topniveau ontbeerde. De Brit kon daardoor zijn contract bij Patrick Lefevere nog eens verlengen. De Nederlander liet onlangs weten pas een week voor de start van de Tour in Kopenhagen, te weten of Cavendish dan wel hijzelf naar de Tour mag afreizen. Ook Lefevere hulde zich eerder in nevelen.

Waar de Brit dus de Giro aandoet, zal Jakobsen de competitie hervatten in de Ronde van Hongarije. De laatste koers waarin hij in actie kwam, was de Scheldeprijs. Na de Hongaarse rittenkoers gaat de Nederlander op hoogtestage, om dan de Baloise Belgium Tour en het NK wielrennen aan te doen. Daarna hakt Lefevere de knoop door en hoopt Jakobsen naar Denemarken te mogen afreizen.

“Het is vandaag nog 58 dagen tot de Tourstart”, lepelt hij tegenover WielerFlits uit het hoofd op. “Dat laat wel zien hoe zeer ik ermee bezig ben. Ik heb er zin in. De Tour motiveert me enorm. Hopelijk weet ik een goede indruk achter te laten en kan ik eind juni mijn koffer pakken om naar Kopenhagen te vliegen.”

