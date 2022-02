Lefevere over dilemma Jakobsen-Cavendish in de Tour: “Ik ben Madame Soleil niet”

Fabio Jakobsen kreeg voor het seizoen al te horen dat hij dit jaar zal worden uitgespeeld als sprinttroef van Quick-Step Alpha Vinyl in de komende Tour de France. En Mark Cavendish? De winnaar van 34 Touretappes zit op de reservebank, maar teammanager Patrick Lefevere sluit zeker niet uit dat de Brit dit jaar gewoon zal deelnemen aan de Franse ronde.

Jakobsen, die na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen weer helemaal terug is als veelwinnaar en dit seizoen al vier keer het zegegebaar mocht maken, zal dit jaar zonder ongelukken voor het eerst zijn opwachting maken in de Tour. Over Cavendish zei Jakobsen in een interview met WielerFlits het volgende: “Hij weet dat de Tour mijn doel is en dat hij zelf de Giro rijdt. Maar hij staat wel klaar als reserve. Dat kan hij als geen ander. En ik denk dat hij vrede heeft met die rol. Maar euh… Zijn contract werd natuurlijk pas eind december getekend. Dan was de eerste planning al gemaakt (lacht, red). Al had Patrick het al eerder gezegd, natuurlijk.”

Lefevere kreeg maandag, na de overwinning van Cavendish in de UAE Tour, opnieuw een vraag over de verhoudingen in de komende Ronde van Frankrijk. De uitgesproken teambaas houdt nog altijd rekening met een scenario waarin Cavendish zal deelnemen aan de Tour. “Ik weet wel dat Fabio op de mediadag in Calpe begin januari zei dat hij normaal naar de Tour gaat, maar ik heb een longlist. Ik antwoord vandaag niet graag op zulke vragen”, laat hij weten aan Het Nieuwsblad.

“Ik ben Madame Soleil (een bekende Franse waarzegster, red.) niet, hè”, vervolgt Lefevere. “Er kan nog zoveel gebeuren. Zie vorig jaar… De beste gaat naar de Tour. Cavendish staat trouwens al op de lijst van de ­Giro. Daarna zien we wel. Laat ons dit weekend eerst aan een ander luik van het seizoen beginnen”, doelt de grote baas op het Vlaamse Openingsweekend.

Ploegleider Holm: “Er is nog niks zeker”

Brian Holm, die bezig is aan zijn laatste jaar als ploegleider bij Quick-Step Alpha Vinyl, schetst in gesprek met Velonews een genuanceerder beeld. “Er is nog niks zeker. Fabio staat als eerste op de lijst, maar dat is ook omdat Cavendish pas vrij laat besloot om bij te tekenen. We dachten zelfs even dat hij zou stoppen. Voor nu staat Fabio, die op dit moment echt vliegt, gepland voor de Tour. Maar nu is Cavendish terug.”

“Het is afwachten wie straks over de snelste benen beschikt. Kijk naar wat er vorig jaar gebeurde met Sam Bennett. Dat had ook niemand verwacht.”