Fabio Jakobsen verwacht pas week voor Tourstart definitief besluit over deelname

Het zal waarschijnlijk nog even duren voordat we weten welke sprinter Quick-Step Alpha Vinyl dit jaar meeneemt naar de Tour de France. Fabio Jakobsen verwacht dat zijn ploeg pas een week voor het begin van La Grand Boucle besluit wie opgesteld wordt: hijzelf of Mark Cavendish. Dat vertelde de Nederlander in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Jakobsen leek voorafgaande aan het seizoen zeker van een plek in de Tourploeg, maar teammanager Patrick Lefevere liet later weten dat een deelname van Cavendish nog niet uitgesloten is. Beide sprinters zijn dit voorjaar behoorlijk op dreef. “Het is te vergelijken met topvoetbal”, stelt Jakobsen. “Welke elf jongens spelen in de Champions League? Tsja, zeg het maar. Kijk, Lionel Messi heeft zich ook bewezen, maar zie eerst maar eens de Champions League-finale te halen. Daar wil ik komen.”

De Nederlander moet er naar eigen zeggen alles aan doen om 1 juli aan de start te staan in Kopenhagen. “Niet ziek worden, niet geblesseerd raken. Zorgen dat mijn vorm zo goed mogelijk is. En dan nog wordt die beslissing boven mijn hoofd genomen. Ik kijk ook vooral wat ik al wel heb. Nu heb ik een voorjaar kunnen rijden, dat kon de afgelopen twee jaar niet. Nu de Tour daarbij zou een mooie combinatie zijn.’’