‘Fabio Aru kan naar Vini Zabù-KTM’

Fabio Aru moet na drie jaar vertrekken bij UAE Emirates, maar de Italiaanse klimmer heeft nog altijd geen nieuwe ploeg gevonden voor volgend seizoen. Volgens La Gazzetta dello Sport is er nu interesse van Vini Zabù-KTM in Aru.

Het Italiaanse ProTeam ziet deze winter met Giovanni Visconti (Bardiani-CSF-Faizanè) en Luca Wackermann (EOLO-Kometa) twee kopmannen vertrekken. Daardoor zou er ruimte zijn vrijgekomen voor de 30-jarige Aru. Eerder werd Aru nog in verband gebracht met Alpecin-Fenix, maar dat gerucht werd stellig tegengesproken door het Belgische team.

De Sardiniër won in 2015 de Vuelta a España en eindigde twee keer op het eindpodium van de Giro d’Italia, maar de laatste jaren is Aru weggezakt. Zijn laatste overwinning dateert uit 2017, toen hij in de Tour de France de bergrit naar La Planche des Belles Filles won.