Alpecin-Fenix ontkent interesse in Fabio Aru: “Nooit contact gehad”

Meerdere Italiaanse media meldden de voorbije dagen dat Fabio Aru interesse zou genieten van Alpecin-Fenix. De voormalige Vuelta-winnaar zou er in januari een aantal crossen betwisten om dan in het wegseizoen als klassementsrenner uitgespeeld te worden. “Een kwakkel”, klinkt het bij teammanager Philip Roodhooft.

Het was inbici.net dat vorige woensdag als eerste met het ‘nieuws’ op de proppen kwam. Dat de 30-jarige Aru zijn contract bij UAE Team Emirates niet kon verlengen, wisten we al. Maar volgens inbici.net zou hij zijn carrière herlanceren via zijn oude liefde, het veldrijden. “Er is grote interesse vanuit Alpecin-Fenix”, klonk het. “Hij zal in januari crossen, daarna kan hij als klassementsrenner in een grote ronde uitgespeeld worden.”

Ondertussen is het nieuws op sociale media een eigen leven gaan leiden. Maar van een eventuele overstap naar Alpecin-Fenix is absoluut geen sprake. “Over zijn veldritambities kan ik mij niet uitspreken, maar het zal niet in Alpecin-Fenix-outfit zijn”, vertelt Philip Roodhooft. “Met alle respect voor Fabio, maar we hebben nooit contact gehad over een mogelijke overstap en dat is ook niet de bedoeling. Meer kan ik daar niet over kwijt.”

Aru nam als jongere inderdaad een aantal jaren deel aan veldritten, maar een hoogvlieger is hij in deze discipline nooit geweest. Het beste resultaat dat we van hem terugvinden is een vijfde plaats op het Italiaans kampioenschap bij de junioren (2008). In hetzelfde jaar werd hij ook elfde in de WB-manche in Hoogerheide. In 2009 reed hij ook een wedstrijd in België. Als eerstejaars belofte werd hij vijftigste in de Superprestigemanche van Ruddervoorde.