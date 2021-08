Maagproblemen Fabio Aru in laatste grote ronde: “Ik voel mij niet goed”

Fabio Aru had zich zijn laatste grote ronde vast anders voorgesteld. De afzwaaiende Italiaan van Qhubeka NextHash kampt sinds enkele dagen met maagproblemen. “Ik voel mij niet goed”, vertelt Aru voor de start van de twaalfde rit naar Córdoba.

“Helaas heb ik de laatste etappes last van maagproblemen”, aldus Aru. “Afgelopen nacht bleef ik last houden en dat was ook vanmorgen zo. Ik moest heel veel naar de badkamer en voel mij heel leeg nu. Ik heb dinsdag nog gered, maar gisteren was het verschrikkelijk en de nacht zelfs nog erger.”

Met zijn naderende pensioen in aantocht wil de 31-jarige Aru de handdoek nog niet in de ring gooien. “Ik ga proberen om te starten vandaag, maar het wordt niet makkelijk omdat ik mij helemaal leeg voel. Het voelt totaal niet goed”, zegt hij.

Tot en met de negende etappe stond Aru nog redelijk goed in het klassement, maar de laatste twee etappes is hij – door die ziekteverschijnselen – weggezakt van de veertiende naar de 21ste plaats in het algemeen klassement. Woensdag verloor hij elf minuten in de rit naar Valdepeñas de Jaén.