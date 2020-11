‘Fabio Aru dicht bij akkoord met Qhubeka ASSOS’

Fabio Aru staat op het punt om een contract te tekenen bij Qhubeka ASSOS, de opvolger van NTT Pro Cycling in het peloton. Dat vertellen bronnen aan TuttoBICI.

Naar verluidt heeft de nieuwe naamsponsor van de Zuid-Afrikaanse ploeg van Douglas Ryder, het Zwitserse kledingmerk ASSOS, sterke interesse in Aru (30). Bij het team zou hij zijn landgenoot en voormalig wielerprof Luca Paolini als coach treffen, die na zijn carrière is gaan samenwerken met de kleermakerij.

Paolini is momenteel in de regio Lombardije coach van jonge renners en hoopt straks Aru, die in 2015 de Vuelta a España achter zijn naam zette, terug te brengen naar zijn oude niveau. Na drie seizoenen zonder overwinningen vertrekt de Italiaan bij UAE Emirates. Ook onder meer Vini Zabù en Circus-Wanty Gobert worden aan hem gelinkt.

In een eerder interview met Bici.PRO gaf Aru aan dat hij eind november zijn nieuwe ploeg zou bekendmaken. “Ik heb contact met verschillende ploegen, maar ik neem de tijd om zo een goede beslissing te nemen. Ik wil zonder druk de knoop doorhakken. Ik wil naar een ploeg waar ik het vertrouwen voel.”