Fabio Aru: “Ik zal eind november mijn nieuwe ploeg bekendmaken”

Fabio Aru moet na drie jaar vertrekken bij UAE Emirates, maar de Italiaanse klimmer heeft officieel nog altijd geen nieuwe ploeg gevonden voor volgend seizoen. “Ik zal eind november mijn nieuwe ploeg bekendmaken”, zo laat Aru weten in een interview met Bici.PRO.

Volgens La Gazzetta dello Sport is er interesse van Vini Zabù-KTM in Aru. Het Italiaanse ProTeam ziet deze winter met Giovanni Visconti (Bardiani-CSF-Faizanè) en Luca Wackermann (EOLO-Kometa) twee kopmannen vertrekken. Daardoor zou er ruimte zijn vrijgekomen voor de 30-jarige Aru, vijf jaar geleden winnaar van de Vuelta a España.

“Ik heb contact met verschillende ploegen, maar ik neem de tijd om zo een goede beslissing te nemen. Ik wil zonder druk de knoop doorhakken. Het probleem is alleen dat NTT waarschijnlijk zal verdwijnen uit het peloton en veel renners op de markt komen. Ik moet nu dus wel een keuze maken. Ik wil naar een ploeg waar ik het vertrouwen voel.”

Aru won in 2015 de Vuelta a España en eindigde twee keer op het eindpodium van de Giro d’Italia, maar de laatste jaren is de klimmer weggezakt. Zijn laatste overwinning dateert uit 2017, toen hij in de Tour de France de bergrit naar La Planche des Belles Filles won.