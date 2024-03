Youri IJnsen • dinsdag 5 maart 2024 om 14:52 dinsdag 5 maart 2024 om 14:52

Fabian Cancellara geniet van zege Arvid de Kleijn: “Blije mensen presteren beter”

Interview Arvid de Kleijn won maandag zijn eerste koers op WorldTour-niveau, door te zegevieren in de tweede etappe van Parijs-Nice. De 29-jarige Nederlander bezorgde zijn ploeg Tudor Pro Cycling zo óók de eerste overwinning op het hoogste wielerniveau. En dat kan rekenen op goedkeuring van ploegeigenaar Fabian Cancellara. “Hier groeien we alleen maar van”, vertelt hij aan WielerFlits.

De Zwitser – zelf meervoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en het WK tijdrijden – was zelf niet in Frankrijk aanwezig. Hij kampt met een gebroken voet en bovendien zijn de maandagen in huize Cancellara gezinsdagen. Zodoende zat Spartacus in de auto op weg naar huis.

“Ik had mijn dochter net van school opgehaald. Samen zijn we toen gestopt om toch de laatste vier kilometer te kijken. Dat was prachtig, omdat je zelf weet wat voor gevoel er bij zo’n zege door die jongens heengaat. Daar heb ik van binnen enorm van genoten, in alle rust.”

Cancellara benadrukt meermaals dat het om de ploeg en zijn renners draait. “Zij moeten leren dat het nu hun podium is. Dat geldt voor Arvid, maar ook voor Rick Pluimers, Maikel Zijlaard, de ploegleiders, trainers, de soigneurs, de mechaniekers, voor Raphael Meyer (teammanager, red.) en zelfs voor Matteo Trentin.”

“Ze moeten leren van deze zege. Ons project gaat over ‘ons’, niet over individuen. Deze ervaring maakt iedereen meer volgroeid. Dat we samen – er zijn 110 mensen betrokken bij onze ploeg – tot dit resultaat zijn gekomen, daar ben ik superblij mee!”

De mens achter de sporter

“Het is aan de renners om te leren hoe te handelen in dit soort situaties onder druk”, gaat de 42-jarige Zwitser verder. “Ze moeten hun eigen weg volgen, hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zichzelf als mens ontwikkelen. Dat laatste dragen wij hoog in het vaandel, op basis van de Zwitserse persoonlijke ontwikkeling.”

“Het is een van onze kernwaarden. De Zwitserse betrouwbaarheid telt voor ons en drijft ons. De mens staat bij ons in alles centraal. Winnen willen we natuurlijk allemaal. Maar het is moeilijker om dat te doen als de mensen in je bedrijf niet gelukkig zijn. Daar besteden we heel veel aandacht aan. Blije mensen presteren beter.”

