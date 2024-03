maandag 4 maart 2024 om 17:47

Arvid de Kleijn heeft eerste WorldTour-zege beet: “Dit betekent veel voor me”

Arvid de Kleijn won de voorbije jaren al aardig wedstrijden op 2.Pro en 1.Pro-niveau, maar de 29-jarige Nederlander zegevierde vandaag voor het eerst in de WorldTour. In de tweede etappe van Parijs-Nice bleek er – in de sprint – niemand opgewassen tegen de renner van Tudor Pro Cycling.

De Kleijn was eerder dit jaar al dicht bij zijn eerste zege op WorldTour-niveau, maar had in de UAE Tour nog een abonnement op de tweede plaats. In de tweede etappe van Parijs-Nice viel alles dan eindelijk op zijn plek. “Dit betekent veel voor me. Ik was er al een paar keer dichtbij. Ik was er echt naar op zoek. Het is mooi om nu mijn eerste WorldTour-zege te pakken”, begon de ritwinnaar zijn relaas in het flashinterview.

De laatbloeier werd in de finale uitstekend van voren gehouden door zijn ploeggenoten. “Het was echt een geweldige teamprestatie”, is De Kleijn vol lof. “Matteo (Trentin, red.) weet in onze groep precies wat we moeten doen. Het is in de finale zaak om kalm te blijven. Ik kon daarna nog rekenen op de twee Dutchies“, doelt hij op zijn twee landgenoten Rick Pluimers en Maikel Zijlaard. “Ze hebben het echt geweldig gedaan.”

De laatste honderden meters verliepen vrij chaotisch, maar de sprinttroef van Tudor begon in een goede positie aan de sprint, met dank aan laatste man Zijlaard. “Al zat ik in de laatste 200 meter wat ingesloten door mijn eigen ploegmaat. Ik schreeuwde naar hem en hij ging aan de kant, waardoor ik naar het wiel van Danny van Poppel kon springen. Ik kon met snelheid van achteruit komen.”

Voor De Kleijn is het zoals eerder aangegeven een bijzondere overwinning, maar ook voor zijn ploeg Tudor is het een mijlpaal. De formatie won ook nog niet eerder op het allerhoogste niveau. “We maken mooie stappen. Ik boek ook nog steeds progressie, ook al ben ik al wat ouder. Het is mooi om te zien dat we dit met de jongens kunnen doen”, besluit de winnaar van de dag.