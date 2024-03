Niels Bastiaens • maandag 4 maart 2024 om 18:23 maandag 4 maart 2024 om 18:23

Arvid de Kleijn beloont vertrouwen van Tudor: “Geen topvermogens, maar dat hoeft ook niet”

Interview Arvid de Kleijn schonk Tudor Pro Cycling in Parijs-Nice zomaar even de grootste overwinning in haar bestaan. Gezien de vorm waarin De Kleijn verkeerde (drie keer tweede na Tim Merlier in de UAE Tour), kan je die zege bezwaarlijk nog een verrassing noemen. Nochtans reed de 29-jarige De Kleijn lange tijd bij kleinere ploegen rond. Pas toen Tudor Pro Cycling in hem een topsprinter zag, ging de bal plots helemaal aan het rollen. Met deze overwinning als exponent. Zijn Belgische ploegleider Bart Leysen geeft tekst en uitleg in gesprek met WielerFlits.

Is Arvid de Kleijn een onderschat renner in het peloton?

“Als Arvid de kans krijgt, is hij superrap. We hadden een plan, en we leren elke dag nog bij. Het is niet omdat we vandaag gewonnen hebben, dat we geen debriefing gaan doen. De essentie voor mij, is dat we een echte ploeg zijn. Iedereen kent zijn job, iedereen heeft die perfect uitgevoerd. Als je dat niet doet, dan hoor je niet thuis in onze ploeg. Matteo Trentin bracht de drie Nederlanders Rick Pluimers, Maikel Zijlaard en De Kleijn zelf voorbeeldig naar het front, en de rest is geschiedenis.”

Is Matteo Trentin de factor die jullie voorheen nog misten?

“Trentin is het verlengstuk van de sportdirecteur, in eender welke koers. Vandaag pakt zijn gevoel voor timing en koersinzicht perfect uit, maar hij heeft dat in eender welke koers al perfect gedaan. Hij is een sportdirecteur op de fiets, een echte wegkapitein. Een cruciale factor in de trein ook. Wij zien in de auto niet alles op het juiste moment, meestal pas twintig seconden later. Als Matteo dan de juiste beslissingen neemt, is dat superbelangrijk.”

Waar situeert Arvid zich qua vermogen ten opzichte van de beste sprinters?

“Hij weet zelf ook dat hij niet de topvermogens trapt. Maar dat hoeft ook niet. Hij zal zijn wedstrijden wel winnen, en daarvoor zie ik twee cruciale voorwaarden. Geloof in zijn kunnen, en de uitvoering van een goed plan. Als we dat kunnen uitwerken zoals het vooraf besproken is, dan kan hij iets tonen zoals vandaag. De grootste reden waarom dat plan soms fout loopt, is omdat sommigen zich niet aan dat plan houden.”

Hoe kan het dan, dat hij zich op zijn 29e plots als topsprinter ontpopt?

“Omdat zijn vertrouwen nog groter is geworden dan vorig jaar. De ploeg is gegroeid, dat is ook de bedoeling geweest. Vorig jaar is hij beginnen scoren in koersen genre Milaan-Turijn. We hebben een mooie sprintgroep rondom hem gebouwd. Iedereen die in de sprintgroep rond Arvid zit, krijgt respect. En zo wint die groep elke keer aan vertrouwen.”

En toch, het blijft gek dat hij vorig jaar pas écht op het hoogste niveau begon te winnen.

“Vroeger, in zijn eerste jaren als prof, heeft hij altijd zelf zijn streng moeten trekken in de sprints. Zichzelf plaatsen, zelf zien dat hij op het juiste moment kon aanzetten. Nu we hem daarin begeleiden, maakt dat een immens verschil. Als je alleen die taak moet doen, dan moet het allemaal meezitten. En dan nog. Zet daar een hele sprinttrein rond, en je hebt een ander verhaal.”

Dan is het wel de verdienste van de ploeg dat jullie een topsprinter in hem zagen en daar een ploeg rond gingen bouwen?

“Dat blijkt. Arvid heeft zijn contract nog kunnen verlengen tot 2026. Sindsdien is dat vertrouwen alleen maar groter geworden. Dat durf ik inderdaad de verdienste van de ploeg noemen. De groep rond en met Arvid, je voelt dat die vaak plezier maken. Als er iets te zeggen valt, dan wordt er niet rond de pot gedraaid. Dat vind ik heel belangrijk. Alles moet meteen worden uitgepraat en de kous is af.”

Wat voor persoon is hij?

“Heel dankbaar, heel joviaal. Iemand die respect heeft voor alles wat je voor hem doet. Alleen maar plezant om mee samen te werken.”

Blijven jullie bij het plan om hem niet naar de Giro te sturen?

“Ik denk dat het voor dit jaar belangrijk is om ons aan dat plan te houden. Er zijn nog andere koersen die moeten afgewerkt worden en ook nog belangrijk zijn. Dat is ook niet aan mij alleen om te beslissen. Zulke ingrijpende veranderingen moeten besproken worden met de hele sportieve cel, maar ik weet dat we ons bijna altijd aan een gemaakt plan houden. Dat creëert duidelijkheid voor iedereen.”

Hoe ziet het plan met hem er de komende weken dan uit?

“Er is nog een sprintrit voor Arvid in Parijs-Nice. Het hoofddoel is binnen, de volgende taak is om de klassieke campagne degelijk af te werken. Met Arvid kijken we dan naar de Classic Brugge-De Panne, Nokere Koerse, Bredene-Koksijde Classic en de Scheldeprijs. Trentin mag dan kopman worden in de zwaardere klassiekers.”

Hoe belangrijk is deze overwinning voor het project van Tudor Pro Cycling?

“Natuurlijk is het exceptioneel als je een rit kunt winnen in Parijs-Nice. Dat is niet evident om te bereiken en dat moet je naar waarde schatten. Als je dat niet doet, dan scheelt er iets. Het is de eerste WorldTour-zege voor de ploeg en dus ook de grootste zege in haar bestaan. Parijs-Nice is een van de belangrijkste WorldTour-rittenkoersen in het voorjaar. Hier moeten we dus echt van genieten.”