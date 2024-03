Youri IJnsen • zondag 3 maart 2024 om 09:00 zondag 3 maart 2024 om 09:00

Arvid de Kleijn mikt op succes in Parijs-Nice: “In maart volgen mooie kansen voor mij”

Je zou het niet zeggen, maar Arvid de Kleijn viert volgende maand alweer zijn dertigste verjaardag. Toch heeft de Nederlander eindelijk een ploeg gevonden die stabiel is én ontzettend veel vertrouwen in hem heeft. Onlangs verlengde Tudor Pro Cycling zijn contract immers tot eind 2026. Dat betaalde De Kleijn meteen terug met drie tweede plaatsen achter Tim Merlier in de UAE Tour. Komende week gaat hij in Parijs-Nice op jacht naar zijn eerste WorldTour-zege, vertelt hij aan WielerFlits.

In de maand maart staan er vier belangrijke afspraken in de agenda van de 29-jarige Nederlander. Hij gaat voor het eerst deelnemen aan Parijs-Nice, waar hij zich kan meten met collega-sprinters als Olav Kooij, Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen, Arnaud De Lie, Mads Pedersen en Gerben Thijssen. Normaal zijn er maximaal drie kansen op een massasprint. “Ik heb een goede en probleemloze winter gehad, met twee prima trainingskampen in Spanje om een sterke basis te leggen voor het seizoen. Na Parijs-Nice rijd ik Nokere Koerse, Bredene Koksijde Classic, Classic Brugge-De Panne en de Scheldeprijs. Allemaal koersen waarin ik goed voor de dag kan komen.”

Zijn ploeg Tudor Pro Cycling zit sowieso in de lift. Het kreeg liefst elf wildcards dit voorjaar, voor onder meer Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Ook sleepte de ploeg van Cancellara een uitnodiging voor de Giro d’Italia in de wacht. Na zijn sterke optreden in de UAE Tour zou je denken dat De Kleijn er goed op staat voor de Giro. “Ongetwijfeld, maar normaal gesproken rijd ik niet”, lacht hij. “Dat zal voor een van onze snelle Italianen zijn.” De sprinter moet zijn grote ronde-debuut nog maken. De Kleijn blijft dromen van een ritzege in de Tour de France.



"

Laatbloeier

Het pad van De Kleijn is bijzonder. De kleine Hervelder was bij de junioren en zijn eerste drie jaren als belofte geen hoogvlieger. Pas in het seizoen dat hij 22 jaar werd, begon De Kleijn bij Jo Piels goede uitslagen te rijden. Aan het einde van 2016 won hij Parijs-Tours U23. Het jaar erop trok hij naar Baby-Dump, waar hij de korte resultaten aaneen reeg én won. De Kleijn maakte het zegegebaar in een etappe van de Tour du Loir et Cher (UCI 2.2), de Antwerpse Havenpijl (1.2) en op het einde van dat jaar won hij de Sluitingsprijs Putte-Kapellen, toen nog een 1.1-koers.

Toch stonden de profploegen niet voor hem in de rij. Om een internationaler programma te rijden, koos De Kleijn voor Metec-TKH. Een hardnekkige knieblessure zorgde ervoor dat hij in 2018 maar twee koersen reed voor de Tielse formatie, die wel vertrouwen in de sprinter bleef houden. Dat beloonde hij in 2019 met liefst zes UCI-zeges, waaronder de Druivekoers in Overijse. Riwal-Readynez maakte hem zodoende in 2020 eindelijk prof. Na een jaar hield die ploeg echter op te bestaan en ook zijn volgende werkgever Rally Cycling/Human Powered Health had het moeilijk.

Uiteindelijk viste het dan nieuwe, Zwitserse Tudor Pro Cycling van eigenaar Fabian Cancallara hem op. Daar brak De Kleijn definitief door met een zege in Milaan-Turijn, de oudste klassieker op de kalender. Samen met landgenoten Rick Pluimers en Maikel Zijlaard vormt hij een sterke sprinttrein. Later in 2023 zou De Kleijn nog vijf keer winnen, waaronder ritzeges in de ZLM Tour, de Ronde van Duitsland en de Tour of Langkawi. Begin 2024 verlengde hij zijn contract tot eind 2026.



"