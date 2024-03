maandag 4 maart 2024 om 17:16

Arvid de Kleijn snelt in Parijs-Nice naar eerste zege op WorldTour-niveau

De tweede etappe van Parijs-Nice, met aankomst in Montargis, is gewonnen door Arvid de Kleijn. De Nederlander van Tudor bleek in de sprint over de snelste benen te beschikken en rekende af met Laurence Pithie en Dylan Groenewegen. Het is voor de 29-jarige De Kleijn zijn eerste zege op WorldTour-niveau.

Rit twee van Parijs-Nice stond op het verlanglijstje van de aanwezige sprinters. Tussen startplaats Thoiry en de finish in Montargis lagen nog wel twee hellingen van derde categorie – de Côte des Mesnuls (1,2 km aan 5,7%) en Côte de Villeconin (700 meter aan 6,3%) – maar deze bevonden zich bijzonder ver van de finish. De wind kon eventueel nog wel roet in het eten van de snelle mannen gooien. De klassementsrenners moesten kortom ook op hun hoede zijn voor eventueel waaiergevaar.

Eerste vlucht met bekende namen

Maar eerst ging de aandacht uit naar de traditionele strijd voor de vroege vlucht, al leek er dit keer geen sprake te zijn van een strijd. Het peloton deed namelijk geen moeite om een aanval van Jonas Rutsch weer in de kiem te smoren. De boomlange Duitser van EF Education-EasyPost hield gisteren aan zijn ontsnapping de bolletjestrui over en wilde zijn leidende positie in dit nevenklassement nog verder uitbreiden. Rusch kreeg gezelschap van de man die gisteren zijn grootste uitdager bleek voor de bergtrui: Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).

Rutsch en Burgaudeau kregen de zegen van het peloton en zo leek de vlucht van de dag vertrokken. De twee koplopers konden zich opmaken voor een nieuwe bergsprint op de flanken van de eerste klim van de dag, de Côte des Mesnuls. Burgaudeau gaf zich op deze helling niet zomaar gewonnen, maar moest na een pittige sprint toch opnieuw zijn meerdere erkennen in zijn Duitse collega, die zo zijn voorsprong (van 1 naar 2 punten) wist te vergroten. Een tweede sprint tussen Rutsch en Burgaudeau op de Côte de Villeconin leek er niet meer te komen.

Lotto Dstny in de aanval, verrassende wending in bergklassement

In het peloton zat de vaart er inmiddels goed in en zo werden Rutsch en Burgaudeau weer bij de lurven gegrepen. Dit bleek voor andere renners dan weer het sein om iets te ondernemen. Met name de mannen van Lotto Dstny waren zeer bedrijvig, in de wetenschap dat Arnaud De Lie vandaag niet van plan was om mee te sprinten. Victor Campenaerts slaagde er niet in om een vlucht op poten te zetten, zijn ploegmaat Pascal Eenkhoorn had meer ‘geluk’. De Nederlander reed in zijn eentje een voorsprong van een minuut bijeen.

Een dappere poging van Eenkhoorn, maar het bleek al snel een kansloze missie. Het peloton deed er niet lang over om de man van Lotto Dstny weer in te rekenen. Het ging vervolgens in gestrekte draf naar de tweede en meteen ook laatste klim op de route. Op de flanken van de Côte de Villeconin werd er opnieuw gestreden om de bergpunten en zagen we plots Burgaudeau weer van voren. De Fransman pakte nu wel de volle buit en nam zo zelfs de bergtrui. Met dank aan zijn ploeggenoot Pierre Latour, die op de top enkele bergpunten van Rutsch wist af te snoepen.

Rust in het peloton

Na deze fascinerende ontknoping (voor nu dan) voor de bergtrui, keerde de rust weer terug in het peloton. Visma | Lease a Bike en dsm-firmenich PostNL – de ploegen van sprinters Fabio Jakobsen en Olav Kooij – bepaalden de snelheid in het peloton, maar dit ging wel aan een gezapig tempo. Er bleek echter geen animo meer om een vlucht op poten te zetten, en dus was het vergeefs wachten op spektakel. Alles leek te wijzen op een sprint en een sprint kregen we na ruim 177 kilometer koers.

In de laatste tien kilometer nam de nervositeit in het peloton zienderogen toe. Het was plots drummen voor positie en de ploegen met een kandidaat-ritwinnaar waren niet meer weg te slaan uit de eerste posities. De mannen van Tudor staken met nog goed twee kilometer te gaan hun neus aan het venster, in dienst van sprinter Arvid de Kleijn, maar deze ploeg werd in de slotkilometer overvleugeld. Een chaotische sprint was het gevolg, maar De Kleijn wist zich alsnog uitstekend te positioneren, met dank aan zijn lead out-man Maikel Zijlaard.

Bijzondere zege voor De Kleijn

De Kleijn reageerde vervolgens op de aanzet van Danny van Poppel, wist zijn landgenoot te remonteren en mocht vervolgens zijn handen in de lucht steken. De Nederlander rekende af met Laurence Pithie, Dylan Groenewegen werd derde. Voor De Kleijn is het de eerste keer dat hij zegeviert op WorldTour-niveau, nadat hij eerder dit jaar ook al drie keer tweede werd in de UAE Tour. In het algemeen klassement gaat Pithie nu aan de leiding. De Nieuw-Zeelander sprokkelde aan de finish genoeg boniseconden om Olav Kooij voorbij te steken.

De verschillen in het klassement zijn nog altijd wel zeer klein. Pithie gaat nu dus aan de leiding, maar Mads Pedersen en Kooij volgen nog altijd binnen dezelfde seconde. Dat zal na de rit van dinsdag normaal gesproken niet meer het geval zijn, want morgen staat er een ploegentijdrit van net geen 27 kilometer op het programma van en naar Auxerre.