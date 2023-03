Fotofinish: Gerben Thijssen toch winnaar GP Monseré na duel met Caleb Ewan

Caleb Ewan was als ‘winnaar’ van de GP Monseré al geïnterviewd, maar niet lang daarna werd Gerben Thijssen alsnog uitgeroepen tot de echte winnaar. Na bijna 200 kilometer was de Belg van Intermarché-Circus-Wanty de snelste in de massasprint in Roeselare. Er was weer een fotofinish nodig om de winnaar aan te wijzen: Thijssen bleek nipt sneller dan Ewan. Sam Welsford werd derde.

Na de start in Ichtegem draaiden de renners in Roeselare drie lokale rondes van 57,8 kilometer af. Dat circuit werd gekenmerkt door korte heuvels als de Hoogledeberg (600 meter aan 3,2%), de Ruidenbergstraat (1 km aan 2,1%), de Lookhuisstraat (1,2 km aan 1,5%) en de Gitsberg (400 meter aan 3,2%).

Acht renners vormden de vluchtgroep van de dag, met daarbij Thibau Verhofstadt (Tarteletto-Isorex) namens België. Rick Pluimers (Tudor) en Huub Artz (Metec-Solarwatt) zorgden voor de Nederlandse inbreng. Ryan Christensen (Bolton Equities Black Spoke), Carlos Canal (Euskaltel-Euskadi), Nick Zukowsky (Q36.5), Emil Toudal (ColoQuick) en Zak Coleman (VolkerWessels) maakten de kopgroep compleet.

Peloton uit elkaar gereden

De voorsprong van de kopgroep werd nooit groter dan drie minuten, door achtervolgend werk van Soudal Quick-Step, Lotto Dstny en Alpecin-Deceuninck. Dertig kilometer voor de meet brak het peloton in stukken doordat Soudal Quick-Step flink aan de boom schudde. Daardoor kreeg het voorste peloton de kopgroep, waar Verhofstadt was gelost, al vroeg in zicht.

Op een kleine 25 kilometer van de meet volgt een algehele hergroepering, al was het peloton wel een lang lint. Alles schoof vervolgens in elkaar, waarna de sprint onontkoombaar was. Op de laatste keer Gitsberg probeerden Jaap Roelen (Metec-Solarwatt) en Jesse Kramer (Jumbo-Visma Development) nog weg te rijden, maar dat was van korte duur.

In de voorbereiding op de sprint was er weinig organisatie in het peloton, al wist Lotto Dstny toch een treintje op de rails te zetten voor Caleb Ewan. De Australiër ging als eerste de sprint aan in de laatste 200 meter, maar hij werd nog geremonteerd door Gerben Thijssen. Naast elkaar stormden ze op de streep af, waar Thijssen nipt sneller bleek.