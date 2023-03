Gerben Thijssen vol ongeloof na GP Monseré: “Dacht dat ik tweede was”

“Het is nu officieel, dat is echt fantastisch”, jubelde Gerben Thijssen in het flashinterview kort na de finish van de GP Monseré. Acht minuten eerder had hij een sprintduel uitgevochten met Caleb Ewan in Roeselare. Een heel nipt sprintduel. “Ik dacht dat ik tweede was…”, vertelde de sprinter van Intermarché-Circus-Wanty.

Ewan had zijn interview al gegeven, want hij was op basis van de wedstrijdbeelden al naar de winnaarstent geroepen. Tot na het bestuderen van de finishfoto Thijssen als winnaar werd uitgeroepen. “Dat je wint en zo’n kampioen verslaat, dat is fantastisch!”, zegt de Belg. “Hier hebben we ongelooflijk hard voor gewerkt.”

“De UAE Tour was tegengevallen voor mij. Ik werd daar een keer zevende en dat was mentaal moeilijk. Maar voor vandaag had ik vertrouwen, want ik voelde me de hele week goed. Alleen is winnen wel iets anders. Het is eindelijk gelukt en ik ben ongelooflijk content”, aldus Thijssen.

“Vorig jaar had ik al drie keer gewonnen en vandaag had de ploeg veel vertrouwen in mij. Ze gaan echt door het vuur voor mij”, spreekt hij een dankwoord uit voor zijn ploegmaats. “Ploegleider Dimitri Claeys zei dat ik ik in het wiel van Caleb moest zitten. Daar heb ik hard voor gevochten. Vaak wordt gezegd dat ik vaak het wiel van de lead-out verlies, maar vandaag kon ik mij echt meten in de sprint.”

Jantje lacht, Jantje huilt

Voor Caleb Ewan waren de druiven zuur. Eerst werd hij al geïnterviewd als ‘winnaar’. “In de UAE Tour dacht ik ook dat ik won (tegen Tim Merlier, red.) maar het is bevestigd en ik ben hier heel blij mee. Dit geeft vertrouwen voor wat er nog aankomt”, zei de kopman van Lotto Dstny in eerste instantie.

Niet veel later verscheen hij opnieuw voor de camera, nu als nummer twee van de GP Monseré. “Ja, dit is niet geweldig… Dit lijkt het thema van dit jaar te worden. Ik heb langere armen nodig of moet sneller sprinten, denk ik… Maar het is wat het is. Mijn vorm is goed, alleen moet mijn sprint nog beter. Dat is wel zeker. Ik hoop snel weer te winnen”, aldus Ewan.

Voor de Australiër wacht nu Milaan-San Remo. “Ik kies dit jaar voor een andere aanloop. Ik ga nu twee weken trainen richting Milaan-San Remo. Dat moet werken voor mij”, legt hij uit. “Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico zijn zo zwaar, dat je als sprinter vaak niet op tijd herstelt. Nu heb ik mijn volledige focus op de training.”