Organisatie GP Monseré: “Verantwoordelijkheid finishfoto ligt bij wielerbond en UCI”

Gerben Thijssen kreeg zondag – uiteindelijk – de zege toegewezen in de Grote Prijs Monseré, maar runner-up Caleb Ewan vraagt zich nog steeds af of hij niet de eigenlijke winnaar is. Er is geen finishfoto vrijgeven waarop duidelijk te zien is dat de Belg de streep als eerste overschreed. De organisatie van de eendaagse ontving hierover de nodige negatieve berichten, maar laat in een reactie weten niet verantwoordelijk te zijn voor de onduidelijke finishfoto.

“Gisteren, zondag 5 maart, kende onze Grote Prijs Monseré een mooie finale en ontknoping. Als organisator zijn dan we ook blij met ons podium, waar de kwaliteit en klasse van afdruipt”, begint het bericht op de officiële site van de wedstrijd. “Begrijpelijkerwijs ging veel aandacht achteraf naar de fotofinish die de winnaar moest aanduiden. Als inrichter hebben wij zelf geen verantwoordelijkheid in de organisatie van deze finishlijn en de finishfoto. Deze taak dient te gebeuren door de Belgische wielerbond en de UCI.”

De organisatie heeft een andere taak, klinkt het. “Onze opdracht als inrichter is prioritair het aanbieden van een veilige omloop waar we, ter nagedachtenis aan Jean-Pierre Monseré, wielertalenten de kans willen geven om te schitteren.”

In gesprek met Sporza voegde het organisatiecomité daar het volgende aan toe: “Dat het zo close was tussen Gerben Thijssen en Caleb Ewan is een wedstrijdsituatie waaraan niemand iets kan doen. Dat was ook de reden waarom de podiumceremonie zo lang op zich liet wachten. De jury deed er alles aan om in eer en geweten de juiste winnaar aan te duiden.”

