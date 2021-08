Ethan Vernon wint vierde etappe Tour de l’Avenir, Mick van Dijke blijft leider

Ethan Vernon heeft de vierde etappe van de Tour de l’Avenir op zijn naam geschreven. De 20-jarige coureur van de Britse selectie kwam als winnaar bovendrijven in de straten van Bar-Le-Duc. De leiding in het algemeen klassement blijft in handen van de Nederlander Mick van Dijke, terwijl de grote topfavoriet voor de eindzege moest opgeven. Juan Ayuso kwam ten val en viel met een schouderblessure uit.

De kopgroep van de dag bestond uit Johan Price-Pejtersen (Denemarken), Nurbergen Nurlykhassym (Kazachstan), Gwen Leclainche (Bourgogne-Franche-Comté) en Philéas Hansart (Hauts-de-France). Zij kregen om en nabij de zes minuten van het peloton, waar Nederland en België de achtervolging leidden. Na wat onenigheid in de kopgroep was het Hansart die de andere drie moest laten gaan.

Bij het ingaan van het laatste koersuur gooiden Price-Pejtersen en Leclainche ook de Kazak Nurlykhassym overboord, maar de twee overgebleven koplopers konden niet voorkomen dat het peloton dichterbij kwam. Daar werd wel een valpartij van de absolute topfavoriet gemeld. Juan Ayuso was betrokken bij een val, ging met pijn aan de schouder verder maar moest even later toch afstappen. En zo lag de strijd om de eindzege plots helemaal open.

Steinhauser strandt in het zicht van de haven

Bij het ingaan van de laatste vijftien kilometer werden de overgebleven vluchters ingerekend. De aanwezigheid van de Côte de Montplone (1,1 km aan 5,1%) op tien kilometer van de finish zorgde daarna voor de nodige attractiviteit. Klassementsleider Mick van Dijke reageerde op onder meer een aanval van Georg Steinhauser. De Duitser pakte een tiental seconden en begon met een lichte voorsprong aan de laatste dalende kilometers richting de finish in Bar-Le-Duc.

Met diezelfde tien seconden voorsprong dook Steinhauser de laatste kilometer in, maar hij werd toch nog ingerekend door het overgebleven peloton. In de sprint die volgde was het Ethan Vernon van de Britse ploeg die met de zege aan de haal ging. Hij versloeg Jensen Plowright (Australië) en zijn landgenoot Lewis Askey. Arnaud De Lie bezorgde de Belgische selectie een vijfde plaats.