Opgave topfavoriet Juan Ayuso in Tour de l’Avenir

Een belangrijke opgave in de Tour de l’Avenir: topfavoriet Juan Ayuso is niet meer in koers. De Spaanse klimmer, sinds enkele maanden prof bij UAE Emirates, kwam dinsdag in de vierde etappe van de Toekomstronde zwaar ten val.

Op ongeveer veertig kilometer van de finish in Bar-le-Duc was Ayuso betrokken bij een valpartij. Het 18-jarige toptalent lag in de graskant en was zwaargehavend aan zijn schouder. Ayuso stapte nog wel op, maar moest even later toch opgeven.

Eerder dit seizoen won Ayuso al de Giro d’Italia U23 met overmacht. Het zorgde ervoor dat UAE Emirates hem eerder dan verwacht naar de WorldTour haalde. Ook België is haar topfavoriet al kwijt in de Tour de l’Avenir, na de opgave van Henri Vandenabeele maandag.

🚴🏽‍♂️ Mala noticia para España 🇪🇸 en el @tourdelavenir: Juan Ayuso, el líder del equipo español y gran esperanza de futuro de nuestro ciclismo sufre una fuerte caída y tiene que retirarse de la carrera. pic.twitter.com/ursM4whYrL — José Manuel Amorós (@AmorosCuatro) August 17, 2021