Dubbelslag Ethan Vernon na sprintduel met Thibau Nys in Ronde van Romandië

De eerste rit-in-lijn van de Ronde van Romandië 2023 is gewonnen door Ethan Vernon. Na ruim 170 kilometer was de Brit van Soudal Quick-Step in Vallée de Joux de snelste van een peloton waaruit de pure sprinters gelost waren. Vernon, die de leiderstrui overneemt van ploegmaat Josef Cerny, bleef de verrassende Thibau Nys voor. Milan Menten eindigde als derde.

De kopgroep van de dag ontstond in twee schuifjes. Uiteindelijk wisten vijf renners daadwerkelijk weg te geraken: Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Michael Schär (AG2R Citroën), Dario Lillo en Jan Stöckli (Zwitserse selectie). Zij kregen iets meer dan drie minuten voorsprong bij elkaar.

Lees ook: Simon Yates moet al vroeg opgeven in Ronde van Romandië

Kopgroep al vroeg ingerekend

In het peloton, waar Alexey Lutsenko ontbrak vanwege een positieve coronatest en Simon Yates halverwege de rit uit koers stapte, nam INEOS Grenadiers de controle in handen. Op de lastige Mauborget (5,5 km aan 7,9%) halverwege de rit reed de Britse ploeg een strak tempo. Op de top was het verschil met Bernard, Schär en Lillo, de overgebleven vluchters, minder dan 20 seconden. Niet veel later volgde een hergroepering.

INEOS Grenadiers hield het tempo hoog in dienst van Ethan Hayter, omdat op de klim meerdere sprinters de rol moesten lossen. Een flinke groep met onder meer Fernando Gaviria, Elia Viviani en Giacomo Nizzolo reed namelijk op drie minuten achterstand en was kansloos voor de overwinning.

Vertrouwen in Vernon en Cort

Op de laatste klim van de dag bepaalde EF Education-EasyPost het tempo. De Col Mont d’Orzeires (3,8 km aan 6,9%) zorgde voor nog wat versnippering, maar toch bleef een flink peloton bijeen voor de laatste 45 vlakke kilometers naar finishplaats Vallée de Joux. Soudal Quick-Step en EF Education-EasyPost zetten zich in die fase op kop voor hun sprinters Ethan Vernon en Magnus Cort, terwijl ook Lotto Dstny zich vooraan meldde.

Bij de laatste tussensprint van de dag zette Jumbo-Visma vervolgens een trein op om Tobias Foss te laten winnen. Dat lukte, alleen waren daar alleen punten te verdienen en geen bonificatieseconden. Vervolgens gingen alle ogen op de massasprint met vooral sterke sprinters. Alhoewel, Rémi Cavagna probeerde ruim drie kilometer voor de finish in zijn eentje weg te rijden. Hij werd met de nodige moeite teruggepakt.

De sprintvoorbereiding verliep chaotisch, omdat geen enkele ploeg de volledige controle had. Ethan Vernon kwam er als eerste sprinter uit en wist met een machtige spurt de zege te grijpen. Thibau Nys zat goed geplaatst en strandde op de tweede plaats. Milan Menten was derde, voor de verrassende Romain Bardet, die vierde werd.

Lees ook: Jumbo-Visma en Foss misrekenen zich bij tussensprint: “Zag er misschien stom uit”

In het algemeen klassement is Vernon door de bonificaties aan de streep de nieuwe leider. Hij staat in dezelfde tijd als Cerny, maar heeft een betere tijd achter de komma. Foss is nu derde op één seconde.

Problemen voor de gelosten

In de finale was er wat consternatie in de groep gelosten met Gaviria en Viviani, want zij waren op weg naar ​​Vallée de Joux de verkeerde kant op gestuurd. Uiteindelijk mocht de groep zijn weg vervolgen, al was dat wel op flinke achterstand op de rest van het peloton.