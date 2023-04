Jumbo-Visma en Foss misrekenen zich bij tussensprint: “Zag er misschien stom uit”

Met een imponerende sprinttrein werd Tobias Foss afgezet bij de laatste tussensprint van de dag in de Ronde van Romandië. De Noorse kopman van Jumbo-Visma won die tussensprint dan ook. Alleen, er waren geen bonificatieseconden te winnen. “Dat bevestigde onze ploegleider vijf minuten later”, kan Foss erom lachen.

“Wij hadden gehoord dat er bonificatieseconden te winnen waren. Dat ging ook goed, maar niemand van de tegenstand deed iets”, verklaart Foss. De reden? Er zijn in Romandië alleen maar 15, 10 en 5 punten te verdienen bij tussensprints. “Het zag er misschien stom uit, maar het is niet een big deal.”

Pas vlak na de tussensprint, die Foss won voor Tom Gloag, kreeg de Noorse kopman te horen dat er geen boni’s lagen. “Casper Pedersen vertelde het mij. Daarom hebben we het nagevraagd aan de ploegleiders en na vijf minuten bevestigden zij het. We geven onze fout eerlijk toe. En als je de sprinterstrui draagt, dan moet je het proberen ook”, lacht Foss, die de gelegenheidsdrager van de oranje puntentrui was.

“Verder voel ik me goed. Ik verraste mezelf vandaag met hoe ik mij voelde, maar bekijk het wel dag per dag”, houdt Foss de kaarten tegen de borst.

