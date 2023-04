Simon Yates moet al vroeg opgeven in Ronde van Romandië

Simon Yates ging als een van de topfavorieten van start in de Ronde van Romandië, maar heeft de WorldTour-ronde al op de tweede dag verlaten. Halverwege de eerste rit-in-lijn van Crissier naar Vallée de Joux stapte de kopman van Jayco AlUla uit koers.

De reden van de opgave van Yates, die het in Romandië opnam tegen zijn tweelingbroer Adam Yates van UAE Emirates, is dat hij kampt met maagproblemen. Jayco AlUla laat weten dat het de situatie van Yates zal blijven monitoren met de medische staf.

In de proloog van dinsdag eindigde Simon Yates als 38ste op 20 seconden van ritwinnaar Josef Cerny.

#TDR2023 🇨🇭

Unfortunately, Simon Yates has abandoned @TourDeRomandie due to some sudden stomach issues during stage 1 ❌

The team will carry out further medical checks to understand the details of the situation.

— Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) April 26, 2023