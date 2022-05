Elmar Reinders verliest zeer nipt sprint van Mads Pedersen, Stokbro wint GP Herning

Andreas Stokbro heeft de GP Herning 2022 gewonnen. De 25-jarige ex-prof van Qhubeka NextHash was na een gravelkoers in een sprint met twee de betere van Mads Rahbek. Kort na hen sprintte ex-wereldkampioen Mads Pedersen naar de derde plaats, die hier uitkwam voor een nationale selectie. Elmar Reinders liet opnieuw van zich spreken. De Nederlander werd nipt vierde.

De koers werd gekleurd door een vroege vlucht van vijf renners, met daarbij Wessel Mouris van Wielerploeg Groot-Amsterdam. Na negen van de in totaal elf gravelstroken werd het vijftal gegrepen door een uit elkaar geslagen peloton. In de finale die volgde was Reinders constant op de afspraak. De 30-jarige Drent miste uiteindelijk wel de beslissende slag, die in de slotronde ontstond. Uiteindelijk zou dat duo net uit de greep van de achtervolgers blijven. Kort daarachter wist Mads Pedersen (Trek-Segafredo) pas op de streep de Nederlander te achterhalen.

Reinders voegt zo een volgend sterk resultaat toe aan zijn toch al indrukwekkende optreden dit seizoen. De renner van Riwal schermt met WorldTour-interesse. Hij won dit jaar al vijf keer, waaronder de nieuwe Visit Fryslân Elfsteden Race en de Arno Wallaard Memorial.

🥇 ANDREAS STOKBRO

🥈 MADS RAHBEK

🥉 MADS PEDERSEN pic.twitter.com/mewaoDy2n6 — Formuepleje Grand Prix Herning (@GPHerning) May 21, 2022