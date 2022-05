Elmar Reinders heeft WorldTour-interesse te pakken

Elmar Reinders heeft in een videoreportage van Drenthe Sport verteld dat hij aan het praten is met een WorldTour-team. De renner van Riwal heeft dat te danken aan zijn sterke seizoen, Reinders kon dit jaar al vijf keer zijn handen in de lucht gooien. “De komende weken zullen uitwijzen of ik de stap nog kan maken.”

De Visit Friesland Elfsteden Race, een rit in de Olympia’s Tour, de openingsrit in het Circuit des Ardennes, de Arno Wallaard Memorial en een rit in de Tour de Bretagne. De teller van de Nederlander staat in 2022 op vijf overwinningen, wat zorgde voor heel wat aandacht. “Wat ik nu kan dat ik twee jaar geleden niet kon? Ik ben nu alleen tevreden met de eerste plek.”

“Daarnaast heb ik ook geen pech gehad deze winter en heb ik voor het eerst op een meer wetenschappelijke manier getraind”, vertelde hij aan Drenthe Sport. Die manier van werken heeft duidelijk gewerkt voor Reinders. Een stap hogerop, momenteel rijdt de 30-jarige renner op continentaal niveau, is dan ook zeker niet uitgesloten. “Ik wil zeker nog op een hoger niveau rijden als die kans er komt ja. Ik denk dat het mooi is om in mijn carrière eens een Grote Ronde te kunnen rijden.”

Vervolgens kreeg Reinders de vraag of dat nog wel mogelijk is op zijn dertigste: “Dat zullen de komende weken uitwijzen. We zijn in gesprek. De interesse vanuit de WorldTour is er gekomen door mijn overwinningen dit seizoen.”