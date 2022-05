Ellen van Dijk valt werelduurrecord aan: “Ik hoop dat meer vrouwen dat gaan doen”

Interview

Ellen van Dijk valt maandagmiddag het werelduurrecord voor vrouwen aan op de wielerbaan van Grenchen, Zwitserland. De 35-jarige wereldkampioene tijdrijden van Trek-Segafredo gaat proberen het huidige record van 48,405 kilometer op naam van Joscelyn Lowden te verbreken. “Ik heb het geluk dat een sponsor als Trek me zo helpt bij dit project, want volgens mij is dat in het vrouwenwielrennen nog nooit gebeurd. Dit is speciaal”, vertelt Van Dijk in een interview met WielerFlits.

De Europees kampioene op de weg heeft een lange voorbereiding achter de rug, die ze samen heeft afgewerkt met onder andere Koen de Kort. Ze ziet de uitdaging van het werelduurrecord als een mooie poging om te laten zien waar vrouwen toe in staat zijn. “Dat hoef je niet te vergelijken met de mannen, want ik ga niet eens in de buurt komen van de 55,089 kilometer van Victor Campenaerts. We zijn ook andere mensen met andere sterktes. Ik wil het vrouwenrecord dan ook niet vergelijken met het mannenrecord. Het uurrecord is iets historisch, iets dat in de loop der jaren evolueert. Voor mij is dat heel erg speciaal.”

Daarbij is voor Van Dijk de grootste uitdaging om een uur lang gefocust te blijven. “Ik heb me nog nooit in mijn leven zo lang moeten concentreren”, geeft ze toe. “Dat gaat misschien ook wel een van de moeilijkste zaken tijdens het uur zijn. Ik heb tijdritten gedaan, maar zo veel lange tijdritten hebben wij niet in een jaar. Het WK tijdrijden in Leuven was er bijvoorbeeld eentje, maar die duurde 36 minuten. Dat was de langste die ik ooit deed, denk ik. Dan ben je pas net halverwege. Wat daarbij ook speelt: in een gewone tijdrit kun je nog toewerken naar bochten, een klimmetje of afdaling. Je moet je op de weg heel anders focussen dan hier.”

Het uurrecord aanvallen, een discipline op zich

“Nu zie je alleen een dikke zwarte lijn en dat is je uitzicht voor een uur”, legt ze uit. “Het is echt een uitdaging. Ik werk ook met de sportpsycholoog van onze ploeg, Elisabetta Borgia. We hebben veel over dit onderwerp gediscussieerd. Veel mensen zeggen me ook dat ik anderen moet vragen hoe zij dat hebben aangepakt. Maar het is iets dat in je eigen hoofd zit. Je kunt niet iets doen wat iemand anders gedaan heeft. Het is mijn uur en het zijn mijn gedachten. Niemand werkt vanbinnen hetzelfde. Ik heb al verschillende strategieën geprobeerd en daardoor weet ik nu dat het simpelweg afhangt van de dag die je hebt.”

Daarmee doelt Van Dijk erop dat ze zich de ene dag nu eenmaal beter kan concentreren dan een ander etmaal. “Ik kan daarom alleen maar hopen dat ik maandag zo’n dag heb waarop ik me heel goed kan afsluiten. Het is ook niet te vergelijken met een normale tijdrit. Ik zie dit echt als een totaal andere discipline. Ik ben geen onervaren tijdrijder, maar ik heb heel veel moeten leren voor dit uurrecord. Ja, ook ondanks mijn verleden op de baan. Zo heb ik nog nooit zo lang aan mijn positie gewerkt; nu moet ik zo aerodynamisch mogelijk zijn. En dan moet ik zo goed mogelijk op de zwarte lijn blijven rijden, zonder te zien waar ik naartoe rijd.”

Wat voor de Nederlandse ook anders is, is dat ze niet gestuurd wordt vanuit een ploegleiderswagen. Ze moet de rondjes echt in haar eentje wegwerken. “Natuurlijk zal mijn coach Josu Larrazabal langs de baan staan. Hij zal me van feedback voorzien. Overigens kwam ik er tijdens de voorbereiding ook achter dat ik niet te veel feedback wil ontvangen. Je kunt na iedere ronde feedback krijgen, maar dat betekent effectief ook na iedere twintig seconden. Dat is echt veel. Te veel. Ook daarom is het echt niet te vergelijken met een tijdrit op de weg. Ook met een andere techniek en vele andere zaken die ik normaal gewend ben.”

Maandag zal ze desondanks haar eigen plan trekken om ervoor te zorgen dat ze de focus vindt om er het maximale uit te halen. “Ik heb andere grote wedstrijden gereden waarvoor ik altijd de nodige zenuwen had. Omdat te managen ga ik heel dichtbij mezelf blijven. Ik wil in mijn eigen zone zitten, waardoor ik niet snel afgeleid raak door anderen. Binnen alle hectiek die er gaat zijn, moet ik mijn eigen plekje zien te vinden. Ik moet alvast niet te veel meegaan in de hele hype en proberen rustig te blijven. Na het ontbijt en de lunch zal ik me afzonderen op mijn kamer, ik zal niet te veel praten met anderen en social media zet ik uit.”

Uitdagen met een benchmark

Van Dijk speelt al jaren met het idee om het werelduurrecord aan te vallen en maandag is het dus zo ver. “Wat er voor mij mogelijk is, weet ik nog niet precies. Natuurlijk weet ik een beetje hoe het gaat, maar een vol uur is nog iets anders. Ik ga starten om zo snel mogelijk onder het schema van het record te komen. Begrijp me goed: het huidige record is echt een hoge standaard. Niet veel mensen zullen de naam van Joss Lowden kennen, omdat ze niet superbekend is. Maar wat zij gedaan heeft, is echt heel speciaal. Het is echt niet gemakkelijk om dat record zo maar uit de boeken te rijden. Laat me dat eerst proberen te breken.”

Dat is al een noemenswaardig feit an sich, want sinds Leontien Zijlaard-van Moorsel in 2003 heeft geen enkele vrouwelijke topper een poging gedaan om het werelduurrecord aan te scherpen. Dat terwijl het evenement bij de mannen sinds 2015 weer in aanzien toeneemt. “Dat komt omdat het een andere discipline is. Je moet je goed voorbereiden. Het is niet iets dat je zomaar beslist om te doen. Het kost ook veel geld en energie van verschillende mensen. Het is een groot project. Er zijn nu eenmaal niet veel vrouwen die veel tijd en geld willen én kunnen opofferen om een poging te wagen. Ook je team moet willen investeren.”

Van Dijk prijst zichzelf gelukkig met de kans die ze krijgt, omdat ze goed begrijpt dat deze poging niet voor iedereen is weggelegd. “Daarnaast is het zo dat als je bij de vrouwen tot de top behoort, je het gehele jaar op je beste niveau bent. Je moet goed zijn in het voorjaar, in de Tour, in de Giro en op het WK. Ik hoop in ieder geval het werelduurrecord met mijn poging ook in het vrouwenpeloton weer op de kaart te zetten. Dat meer vrouwen het de komende jaren gaan aanvallen. In het komende uur wil ik het maximale uit mezelf halen. Ik hoop dat mijn recordafstand een goede kan zijn, die alleen te breken is op een baan op hoogte.”

