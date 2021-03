Ambitieus Pontevedra wil EK veldrijden 2023 of 2024 organiseren

Pontevedra gaat zich bij de Europese wielerunie UEC kandidaatstellen voor de organisatie van het EK veldrijden in 2023 of 2024. Dat heeft de organisatie achter de lokale veldritten naar buiten gebracht. Het plan om op korte termijn het WK veldrijden binnen te halen is even in de koelkast gezet.

Voor het WK veldrijden zijn tot en met 2025 de locaties al aangewezen, waardoor Pontevedra dat plan laat schieten. De stad in de regio Galicië richt de pijlen daardoor op het Europees kampioenschap veldrijden van 2023 of 2024. “We weten dat er veel concurrentie zal zijn van locaties in België, Nederland en Frankrijk, die veel gewicht in de strijd gooien. Daarom zal het moeilijk zijn om het EK binnen te halen”, vertelt de organisator bij Ciclo 21.

Pontevedra heeft ervaring met het organiseren van kampioenschappen. In 2019 en 2020 was de stad gastheer van het Spaanse kampioenschap cyclocross en Pontevedra aast, naast de organisatie van het EK, in de nabije toekomst ook op een manche in de Wereldbeker veldrijden.