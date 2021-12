Fransman Leroux verslaat Nederlanders op Europees kampioenschap strandrace

De Europese titel in het strandracen is gegaan naar Samuel Leroux. De Fransman bleef in Duinkerke de Nederlanders Rick van Breda en Coen Vermeltfoort voor. Leroux is de opvolger van Ivar Slik.

De beste strandracers verzamelden zich vandaag in de Franse stad Duinkerke om deel te nemen aan de Europese kampioenschappen strandrace. Rond de klok van 11u00 begonnen de elitemannen aan hun Europese titelstrijd. Ivar Slik hoopte vandaag zijn Europese titel te prolongeren, maar moest dan wel zien af te rekenen met kleppers als Rick van Breda, Daan van Sintmaartensdijk, de Belg Jasper Dejaeghe en de Fransman Samuel Leroux. Een opvallende naam op de startlijst: Ide Schelling.

Na goed 25 kilometer was er sprake van een eerste schifting. Alex Colman, die op de weg uitkomt voor Sport Vlaanderen-Baloise, ging er alleen vandoor en wist een halve minuut uit te lopen op een achtervolgende groep. De groep bestond uit vier renners van ABLOC CT: titelverdediger Slik, Van Breda, Stijn Appel en Mārtiņš Pluto. Na een tegenaanval van Van Breda werd Colman weer in de kraag gevat en gingen we de tweede helft van de koers in met een kopgroep van zes renners.

Nederlanders maken de koers, een Fransman wint

De Fransman Leroux wist ook nog de sprong naar voren te wagen en bleek in de finale over de beste benen te beschikken. Leroux wist, ondanks een overmacht aan Nederlanders, de Europese titel te veroveren. Van Breda deed ook nadrukkelijk een gooi naar de titel, maar kwam net tekort. De bronzen plak ging naar Coen Vermeltfoort. Jasper Ockeloen kwam als vierde over de streep, voor uittredend kampioen Slik. Emiel Vermeulen was de eerste Belg op een zevende plaats.

Pauliena Rooijakkers pakt Europese titel bij de vrouwen Bij de vrouwen ging de Europese sterrentrui naar Pauliena Rooijakkers. De 28-jarige Nederlandse, die uitkomt voor Liv Racing, verwees Riejanne Markus en Rozanne Slik naar de plaatsen twee en drie. Rooijakkers, Markus en Slik zorgden voor een geheel Nederlands podium. Voor Rooijakkers is het overigens haar derde Europese titel in het strandracen. In 2016 en 2018 was ze al eens de beste van Europa.

Europees kampioenschap strandrace 2021

Duinkerke – uitslag mannen

1. Samuel Leroux – in 1u24m28s

2. Rick van Breda – op 7s

3. Coen Vermeltfoort – op 19s

4. Jasper Ockeloen – op 21s

5. Ivar Slik – op 21s

6. Tibor Zwaan – op 24s

7. Emiel Vermeulen – op 24s

8. Alex Colman – op 25s

9. Thomas Joseph – op 26s

10. Bram Imming – op 30s