Het EK is een van de weinige crossen die eerst voor vrouwen werd georganiseerd

Aanstaand weekend staat het Europees kampioenschap veldrijden op het menu. Het is een van de enige crossen die eerst voor (elite) vrouwen werd georganiseerd. WielerFlits neemt je mee in de historie.

Het allereerste EK veldrijden voor vrouwen werd in 2003 gehouden in het Tsjechische Tábor. Naast de vrouwen, waar alle leeftijden samen streden voor de titel, kwamen ook de mannen junioren en mannen beloften in actie. Thuisrijder Martin Zlamalik (U23) en Niels Albert (U17) werden Europees kampioen, bij de vrouwen was het goud weggelegd voor de Duitse Hanka Kupfernagel.

De organisatie van het EK veldrijden is niet de UCI, maar de Europese Wielerunie UEC. Tien jaar later voegde de UEC een nieuwe categorie toe, die van de beloften vrouwen. De Nederlandse Annefleur Kalvenhaar was de eerste winnares in de U23-categorie. Minder dan een jaar later zou de talentvolle Nederlandse jammer genoeg overlijden aan de gevolgen van een zware val tijdens een mountainbike-wedstrijd in het Franse Méribel. Ze was net 20 geworden.

De laatste categorie bij de vrouwen, die van de junioren vrouwen, kwam er pas in 2019 bij op het EK. Puck Pieterse greep in het Italiaanse Silvelle de eerste EK-titel bij in de junioren-categorie bij de dames. In 2020 konden de jonge rensters dan weer geen kampioenschap rijden, de coronacrisis gooide roet in het eten. Bij de Europese kampioenschappen op de VAM-berg stonden er gelukkig weer zes categorieën op het menu.

Terug naar de elite vrouwen nu. De recordhoudster is Daphny van den Brand, die vier keer de witte trui met sterren mee naar huis nam. De Nederlandse houdt Sanne Cant van zich af, die drie keer kon winnen op het EK. De voorbije jaren kon er telkens – het zal u niet verbazen – een Nederlandse winnen.

Laatste tien winnaars EK veldrijden vrouwen elite

2022: Fem van Empel

2021: Lucinda Brand

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Yara Kastelijn

2018: Annemarie Worst

2017: Sanne Cant

2016: Thalita de Jong

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

2013: Helen Wyman