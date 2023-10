dinsdag 31 oktober 2023 om 17:40

EK veldrijden 2023: Bäckstedt en Mason blikvangers binnen Britse selectie

De selecties voor de komende Europese kampioenschappen veldrijden (3-5 november) druppelen binnen. Groot-Brittannië rekent op Franse bodem vooral op Cameron Mason, Zoe Bäckstedt en Anna Kay. Mason en Kay zullen uitkomen in de elitewedstrijden, Bäckstedt doet een gooi naar de Europese titel bij de beloften.

De nog altijd maar 19-jarige Bäckstedt is komende zondag dus te bewonderen in de U23-wedstrijd, maar reed dit veldritseizoen voorlopig alleen nog maar wedstrijden bij de profs. Zo was ze de voorbije weken al vijfde in de Wereldbeker van Waterloo en zesde in de Superprestigecross van Ruddervoorde. Bäckstedt werd twee jaar geleden al Europees kampioene bij de junioren, maar kwam vorig jaar bij de beloften niet verder dan een vijfde plaats.

De dochter van oud-profwielrenner en Parijs-Roubaix-winnaar Magnus Bäckstedt zal dit jaar dus nog niet deelnemen aan het EK veldrijden voor elitevrouwen. De Britse ogen zijn voor deze cross gericht op Anna Kay, ook meteen de enige deelneemster namens Groot-Brittannië.

Verder is het bij de elitemannen dus uitkijken naar Cameron Mason. De 24-jarige Brit komt sinds kort uit voor de Cyclocross Reds, een crossploeg van de broers Roodhooft, en was onlangs nog vijfde in de Druivencross van Overijse en achtste in de Wereldbeker van Maasmechelen. De tweede deelnemer aan de elitewedstrijd is Thomas Mein.

Britse selecties voor EK veldrijden in Pontchâteau (3-5 november)

Elitevrouwen

Anna Kay

Elitemannen

Cameron Mason

Thomas Mein

Beloften-vrouwen

Zoe Bäckstedt

Beloften-mannen

Dan Barnes

Junioren-vrouwen

Cat Ferguson

Imogen Wolff